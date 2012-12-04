

عبدالله مطلق القحطاني

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 16:50

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









مدارس تفسير الكتاب المقدس والأرثوذكس !!



قبل عامين تقريبا أو أقل ببضعة أشهر تطرقت وبصيغة أسئلة مباشرة وصريحة وفي الصميم إلى مدارس التفسير الخاصة في الكتاب المقدس قديما وحديثا عبر مقالة موجزة ،

وهذا رابطها :



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=462275



ويظهر أنها كانت موجعة جدا جعلت بعض الأساتذة الكرام الزملاء من الكتاب والقراء يردون على كنه المقالة والتي هي عبارة عن أسئلة فحسب ودون جواب واحد لأي سؤال !!



وطبعا استفز أسلوبها البعض ومن الطرفين !



لكن ما لفت انتباهي آنذاك وجود قلم جرىء وحر وذي فكر مستنير غير عادي ،

وللأسف افتقدناه منذ فترة طويلة ولم نعد نقرأ دررا من تعليقاته القيمة من خلال خانة الفيس بوك وحدها في كامل صفحات ومقالات الحوار المتمدن ،

ربما ستعرفونه من خلال قراءة هذه المقالة عبر الرابط التالي :



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=474381



أوجه له التحية والتقدير واتمنى القراءة له قريبا ،





أعود لموضوع المقال والجديد اليوم !!





في موقع الأنبا تكلا المعروف والمشهور مفاجأه ذات عيار غير مسبوق !!



إدانة



وتكفير صريح



واتهام بالتجديف !!



بالمناسبة كلمة تجديف عند الأرثوذكس كلمة أخطر في معناها الأبدي وحكمها الدنيوي من كلمة مرتد وحكمها أيضا دنيويا وأخرويا عند داعش على سبيل المثال !!!

فكل الذنوب والآثام والخطايا تغفر إلا التجديف !!

وتعمدوا حشر كلمة التجديف في حق الروح القدس من خلال الزج بها في معركة انواع مدارس تفسير الكتاب المقدس !



توظيف صريح !



وبذات الوقت صدعوا رؤوسنا عن توظيف الإسلاميين للنصوص !!



وهاكم رابط اعتقادهم في الكتاب المقدس والمدرسة التفسيرية للنصوص الكتابية وفق اعتقادهم الإيماني أيضا من خلال فهم وفكر أحد أشهر قديسيهم :



http://st-takla.org/books/fr-tadros-malaty/chrysostom/method.html#%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9



والعجيب بالمناسبة أنهم يعيبون على الإسلاميين مسألة الإعجاز العددي في القرآن الكريم !!



وبذات الوقت يؤمنون ويعتقدون في ان الأعداد في الكتاب المقدس لها دلالات وإشارات لأعمال الرب !!!!



ولاحظ جمعهم أيضا للرموز والرمزية في الأعداد مع النصوص في سياق الأخذ بنوع المدرسة التفسيرية !!



http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/02-Sefr-El-Khoroug/Tafseer-Sefr-El-Khroug__01-Chapter-25-f-Al-A3dad.html



وأما الرابط التالي فهو بمثابة الخلاصة لمفهومهم واعتقادهم في نصوص الكتاب المقدس وشروحاتها وتفسيراتها !

وتأكيد الرمزية والرموز وعدم الأخذ بحرفية النصوص !



http://st-takla.org/books/fr-athnasius-fahmy/patrology/commentary.html



وأيضا هذا رابط لفريق الدفاع اللاهوتي المشهور !

وهو موقع تابع لهم !



http://www.difa3iat.com/27584.html



ومن باب التنوع اخترت لكم رابطين لذات الموضوع وأعني أنواع مدارس تفسير الكتاب المقدس !



http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=204126



http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=204010



وقبل أن أبدأ بروابط الأساتذة الإسلاميين في الرد هاكم رابط مقالة لزميل أستاذ وكاتب وباحث في صحيفة الحوار المتمدن ستعرفونه من خلال قراءة الرابط التالي :





http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=482446





الإسلاميون ونظرته الكتاب المقدس !!



يصر الإسلاميون على أن الكتاب المقدس مليئ بما يقدح ويجرح ويخدش الحياء !!

وأن القوم يهربون من نصوص الزنا والجنس المفضوح في الكتاب المقدس إلى أسطوانات مشروحة على غرار الروحانيات والرموز والرمزية .... إلخ ،



كما أنهم يحتجون على القوم - الأرثوذكس - بشروحات وأبحاث اللاهوتيين الغربيين !!



وهاكم روابط منتقاة لبعض ردود الإسلاميين الوحشين ! الكخه بتوع الجنس !!!



http://www.ebnmaryam.com/vb/t32719.html



http://www.ebnmaryam.com/vb/t6226.html



http://www.ebnmaryam.com/vb/t139243.html





والرابط الأخير لتخاريف الإسلاميين في إسطوانة الإعجاز العددي في القرآن الكريم !!





هدية مني فوق البيعة للطرفين !!!!



http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-31-08/1100-2013-03-20-16-00-33



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