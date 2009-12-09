

جليل عماد الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 16:49

المحور: الارهاب, الحرب والسلام









الوجه الحقيقي لداعش وسبل الخلاص ..

كَثير ما تطفوا على زوايا مواقع التواصل الاجتماعي مقالة او منشور قصير ،او أبداء رأي أو اي طرح بالنقد على كٌل من يَبحث وَيحٌلل في التاريخ و العقائد، ويكون محط سُخرية وَنقد لاذع؟..

وفي نَفس الوقت نُلاحظ أن هذا الناقد يًًصرح ومن على منبره الافتراضي انه لابد من الخلاص من داعش...وكأن داعش مُجرد تنظيم أرهابي ليس له جذور عميقه راسخه في اذهان من يواليه ......وكأن داعش طارئ يزول فقط بالسلاح والعنف ودعاوي المصالحة التي هي فقط حبر على ورق ..لكن...على اللبيب والقارىء بل لابد من الجميع ان ينظروا الى اصلية منشأ الدواعش ,من اين جاءت , وكيف ولدت .فبعد المطالعة تبين ان داعش عقيده لها جذور تأريخيه ولها مَرجعية رَصينة شرعنت لها وجودها وَكل حيثيات خلافتها المزعومه ....فداعش تغرر بالعقول السذج من خلال تاريخ يٌنبئ بروايات واحاديث عن قيام دولة في اخر الزمان تملك كل بقاع العالم وعلى هذه العقليه وهذه العقيده الفاسده يتم استدراج الشباب ،فحين نقاتل داعش ونريد خلاص داعش فقط من خلال السلاح فهو اما واهم او يعيش في واقع وردي ....

فداعش حين تتقهقر في مكان فانها وعلى رسوخ تلك العقيده بهذه الخلافه فأنها ستبحث عن مكان اخر لقيام خلافتها التي حدث التاريخ المغلوط عنها ...

فلو تم طرد داعش من الموصل وانهاء عاصمة خلافة هذا التنظيم فمن البديهي ستهيئ لها عاصمه جديده ربما الرقه او دير الزور او ربما في اي بلد عربي او مسلم اخر تجد فيه حاضنه له وللفكر الذي تروج له...

وللخلاص الحتمي والجاد من هذا التنظيم هو ان يقارع الفكر بالفكر، فنكشف كذب وزيف وتدليس هذا الفكر ومن يرجع اليه بالعلم والدليل والبرهان الذي لايشوبه شك ،وهذا ماسار عليه رجل الدين الصرخي من خلال محاضرات تحت عنوان الدولة..المارقة...في عصرالظهور...منذ عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم)،يتطرق فيها المرجع الصرخي الى حقيقة الدواعش وأظهار بدعهم وزيفهم وعقائدهم الفاسدة التي تبيح دماء البشر من دون ادنى حجه ، وطالما نحن في صدد افتراء الدواعش بدولتهم وخلافتهم المزعومة والتي يعتقدون ان لها مصادر تأريخيه تشرع وجودهم ،كان للمرجع الصرخي ردآ قاسمآ جاء فيه:أيها الدواعش الخارجة...هل شيخكم هارد حاسوب لحفظ الأحاديث؟!!

استغرب المرجع الصرخي كيف جعل الدواعش المارقة من شيخهم البخاري عبارة عن لابتوب خرافي وهارد لحفظ الأحاديث !! ( إذا كان البخاري- وكما يقولون كان يحفظ أكثر مِن 300 ألف حديث بأسانيدها الصحيحة وغير الصحيحة، والله العالم كم يحفظ مِن الأحاديث غير المسندة؟!! وقالوا يحفظ 600 ألف وقالوا أكثر من 700 ألف!!! ونحن هنا نصدقهم!!! بل نَزيد خيرًا وبركة، فقد كان يحفظ عشرة ملايين حديثًا !!! وإن شئتم نزيد أكثر وأكثر!!! ومِن هذا المليون والملايين فقد استخلص منها البخاري بضعة آلاف في صحيحه، ومع تصفية وتنقية صحيحه مِن المكرَّر والضعيف والمعلول والساقط، فلا يبقى إلّا ما يقل على نصف الموجود في البخاري، فهل تتصوَّرون وتعقِلون نسبة الأحاديث الصحيحة التي دوَّنها البخاري إلى ما يحفظ مِن أحاديث صحيحة؟!! إنّها نسبة لا تكاد تقترب مِن 2 بالمئة (2%)!!! هذا بلحاظ الأحاديث الصحيحة التي يحفظها، فكيف إذا قسنا النسبة إلى كلّ ما يحفظ مِن أحاديث؟!! إنّها نسبة مرعبة جدًا!!! وإذا حَسَبْناها وفق قوانين نظرية الاحتمالات، فإنّ هذه النسبة ستَصْغُرُ وتضمحلّ كلّما ازدادَ عدد الرواة كأحمد الذي يحفظ مليون حديثًا، وباقي أئمة الحديث والمحدثين، فستكون النسبة خرافيّة تقترب مِن الصفر!!! بل يتعامل معها الذهن البشري كما يتعامل مع الصفر!!!وعليه نقول ان اعتقاد الدواعش التيميه بخلافتهم المزعومه على استناد تلك الروايات التي الاغلب الاعم منها مكذوب فهو ادعاء باطل ولا صحة له وعلى المغرر بعقولهم ممن انقاد خلف هذا التنظيم ان يراجع كل معتقاداته التي بنيت على تاريخ مغلوط ورايات مدلسه قبل ان تزل قدم بعد ثبوتها ..http://up.1sw1r.com/upfiles2/aex14555.jpg