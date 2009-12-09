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خواطر لمن يعقلون – ج105


مالك بارودي
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 16:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


خواطر لمن يعقلون – ج105
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1..
المسلمون عرب والعرب أصلهم من جزيرة العرب. العرب البدو الهمج الصحراويون أنفسهم إستعمروا البلدان التي يسمونها اليوم "عربية"، تحت راية الإسلام، ونهبوا ثرواتها وإستعبدوا سكانها وسبوا نساءها وكل هذا مذكور في كتب المسلمين أنفسهم. بل كانوا أسوأ أنواع المستعمرين. دولة الخلافة التي يتمنى الهمج المسلمون اليوم رجوعها هي دولة الإستعمار الإسلامي. دولة لم تنجح إلا في إستعباد الناس وإستغلالهم وسلبهم وقتلهم بتعلة الولاية والحكم لله وتطبيق الشرع.
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2..
وداعش تعيد تمثيل نفس الفيلم الذي مثل فيه محمد بن آمنة. نفس الفيلم ونفس الأحداث رغم تغير الشخصيات وتقدم الزمن. لكن العقول هي نفسها، جامدة كما كانت عقول البدو الإرهابيين الأعضاء في ميليشيات محمد بن آمنة.
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3..
اليهود صنعوا الكثير من الإختراعات التي تستعملها أنت اليوم، عزيزي المسلم، ولا أحد منهم زعم أن اليهودية هي الحل أو أن ما إخترعوه موجود في التوراة. وكذلك الأمر بالنسبة للمسيحيين والبوذيين والملحدين وغيرهم. لم يزعم أحد أن الدين ينتج إختراعات وإكتشافات علمية وصناعة وإقتصادا. لكن المسلم المتخلف الذي لم يصنع حتى إبرة ولم ينفع مسار الإنسانية والعلم بشيء لا يكف عن إدخال دينه في كل شيء، بل وصلت به السخافة للقول أن كل ما إكتشفه أو إخترعه العالم بأسره موجود في القرآن. أية حماقة أكبر من هذا؟ وأية سفاهة يمكن أن تتجاوز سفاهة المسلمين؟ إنهم أبطال العالم في السفاهة دون منازع.
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4..
نظام ملك اليمين في الإسلام تشريع مبني على آيات قرآنية. إبحث عن معنى ملك اليمين في الإسلام، عزيزي المسلم المعترض على كلامي، وستعرف أن الإسلام مبني على العبودية وعبودية الجنس خاصة. وقد وطأ (أي نكح) محمد بن آمنة مارية القبطية (وكانت أمة، أهداها له المقوقس، فواصل محمد إستعباده لها) بملك اليمين، أي دون زواج. وإقامة علاقة جنسية دون زواج تسمى عند من يسمون الأشياء بمسمياتها زنا. فهل تستطيع، أيها المسلم، وأنت تدعي أن الغرب فاسد وأن الكفار يكثر عندهم الزنا، هل تستطيع أن تتحلى بالقليل من الشجاعة والصراحة وتقول: نعم، رسول الإسلام إستعبد النساء وزنى؟ أتحداك.
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5..
أظن أن كل ذي عقل يرى ويفهَمُ الفرق الشاسع بين الغرب الكافر المحب للحياة والعرب المسلمين المشتاقين للموت والذين يعيشون ليسمّموا حياة الآخرين بكل الطرق. عقيدة الحياة مقابل عقيدة الموت. فلا تسألوني من أين أتى التخلف العربي ولا تسألوني من أين أتى الإرهاب. كل إناء بما فيه يرشح.
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الهوامش:
1.. للإطلاع على بقية مقالات الكاتب على مدوّناته:
http://utopia-666.over-blog.com
http://ahewar1.blogspot.com
http://ahewar2.blogspot.com
http://ahewar5.blogspot.com
2.. لتحميل نسخة من كتاب مالك بارودي "خرافات إسلامية":
https://archive.org/details/Islamic_myths
3.. صفحة "مالك بارودي" على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/malekbaroudix





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مالك بارودي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مالك بارودي - خواطر لمن يعقلون – ج105