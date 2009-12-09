

صلاح حسن رفو

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 16:49

المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات









طفولة على تل القصب 7

الوجع الابدي

ماذا ستفعل لو كنت تملك "آلة استرجاع الزمن"؟!_ يسألني صديقي_

_ كنت سأرجع الى محلتنا على الفور لأرى رد فعل صديقنا (خليل ) الذي لم يتهنى بلقب كابتن الفريق سوى ليومٍ واحدٍ فقط، وهو الذي نجح دون غيره في اختبارِ قدرة التحمل بأكله لثلاثة زنابيط بصل كبيرة، الامتحان اجراه رئيس الفريق( حسن) كـنايةً بـ(زياد الكابتن السابق) بعدما رفض الاخير احد آوامر حسن ... وما اكثرها، لكن خليل جـُردَ بسرعة من لـقبه لعدم قدرته دفع المبلغ المطلوب لمقترح حسن الجديد والذي يقتضي بجمع خمسين فلساً من كل لاعب لشراء علبة تنظيف بقع الملابس المعروفة بأسم (قاصر) وبعض الدبابيس الذهبية اللون لعمل مزهرية شبيهة بالكؤوس التي توزع على الرياضيين الفائزين في التلفاز، لنلعب بعدها مباراةٍ لكرة القدم، والفريق الفائز سيهدي الكأس لرئيس الفريق _الذي هو نفسه حسن _ ليضعها بدوره فوق ثلاجة البيت ليعلم الداخل والخارج من مطبخ منزل حسن بأننا فزنا يوماً ما بكأس البطولة! لم تنطوي الحيلة على الاخوين (رفو وعيدو)، اذ كانا من القلائل المعارضين لأفكار حسن مما يضطران ان يشكلا فريقاً رديفاً لفترة معينة لنشاركم اللعب بالسر في ساحةٍ خلف باب الحوش البعيدة نسبياً عن سطوة حسن.

رغم ان رفو مصابٌ بشلل الاطفال منذ الصغر، الا انه حارس مرمى مثابر ويملكُ كفينِ قاسيتينِ يجعله اقوى المصارعين واكثرهم شجاعة ويهابه اغلب من يصادفه ومن ضمنهم حسن زعيم المحلة، لكن نقطة ضعفه الوحيدة هي امه الطيبة (داي شيرين )، فما ان يشتكي احدٌ عليه او على اخيه عيدو حتى تعاقبهما وتعنفهما بحجة ان "الـبير" يجب ان يكون وديعاً وغير مؤذي [ بير:اقدام الطبقات الدينية الايزيدية الثلاث]. عائلة (البير مشكو) هي العائلة الوحيدة من طبقة البير في المحلة وصادف لأكثر من مرة مع اهالي المحلة وهم يروون كيف ان (داي شيرين ) تمسك العقارب السوداء وتضعهم في جحورٍ امينة وبعيدة دون ان تلدغها او تصيبها بمكروه، وتوصي الناس بتجنب قتل هذا الحيوان المخيف، هذه النقطة خلقت لنا نحن الاطفال لعبة جديدة، فما ان نرى شقاً في حائطٍ طيني قريب حتى نصرخ ونركض بأتجاه بيت البير، وندَعي بأننا راينا عقرباً اسوداً بالقرب من حائط بيت فلان، تطلب النسوة نجدة داي شيرين التي تسارع في وضع رِيقها في طاسة الماء وترشه على المكان المقصود وتقرا بعض الادعية وتدعو من " بير جروان " ان يبعد سم العقارب من البيت المقصود، في هذا الاثناء يفهم رفو وعيدو المقلب وتكون الفرصة مواتية لخلو الدار، ليلعب الفريق في حوشهم الكبير لمعرفتنا بأن نساء المحلة سيثرثرنَ ما ان يجتمعنَ في بيتٍ واحد.

انقطعت اخبار معظم اصدقاء الطفولة بعد انتقلنا من السكن من مجمع (تل قصب) الى قضاء سنجار سنة 1988، الا زياد لسبب الدراسة، ومن ثم صادف بعدها انه فتح محلاً في شارع الصناعة والذي كان عاملاً مهماً لمعرفة اخبار بقية الاصدقاء والالتقاء بهم احياناً هناك، وفي ذات المحل كانت المرة الاولى والوحيدة التي جمعتني بالاخوين رفو وعيدو وبها تذكرنا الكثير من المواقف المضحكة والطريفة التي كانت طرية في ذاكرتهما واخبراني بعدها كيف انهما اصبحا ارباب مهن واصحاب اسر كبيرة .

الحياة قاسية وغيرعادلة بالمطلق في سيرها، والا لأنصفت قليلاً معي ومع اصدقائي، ووهبتني "آلة استرجاع الزمن" لأنتقل ولثواني معدودة الى الماضي، لأعترف لـداي شيرين بأننا كنا نكذب عليها بشأن حيلة العقارب، ولرجعت عقارب الساعة للوراء قليلاً، لأذهب لصبيحة الثالث من شهر آب سنة 2014، لأجردُ كل تلك الوحوش البشرية من اسلحتها المتطورة، واخبرهم بأن اصدقائي رفو وعيدو واخوانهم العُزل لا يستحقون القتل رمياً بالرصاص في اخاديد الجبل، وان نسائهم العفيفات لا يستحقون السبي والخطف والبيع في اسواق النخاسة.





البير واحدة من الطبقات الدينية الثلاث للايزيدية، و (بير جروان) هو الهة المسؤول عن العقارب حسب الميثولوجية الايزيدية .

داي بمعنى الام بالكوردية وتسبق عادة اسم المراة الكبيرة بالسن كصيغة احترام



صلاح حسن رفو