أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - بسام الرياحي - دونالد ترامب بين حملة التصريحات والشعارت والواقع الدولي المتبدل.





اخر الافلام











المزيد.....

دونالد ترامب بين حملة التصريحات والشعارت والواقع الدولي المتبدل.


بسام الرياحي
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


اليوم يقع تنصيب دونالد ترامب كرئيس رقم 45 في تاريخ الولايت المتحدة الأمريكية التي لم تكمل قرنين ونصف منذ تأسيسها، هذا الرجل المنحدر من أصول ألمانية ومن أوساط رجال الأعمال وهو وسط قوي ذو نفوذ ضارب في سياسات الدولة الأمريكية .تاربع العالم بإهتمام حملة الرئيس المنتخب في منافسته لهيلاري كلنتون المرشحة الديمقراطية وزوجة بال كلنتون الرئيس الأسبق، الواضح أن الرئيس الجديد لديه رؤية مختلفة لمستقبل الولايات المتحدة مخالفة على الأقل لرؤية الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما فمن الناحية الإجتماعية يشدد ترامب على إلغاء برامج الرعاية الإجتماعية كذلك مسألة البطالة التي ترجعت نسبيا في فترة أوباما ثم مسألة الهجرة وهي من أبرز نقاط حملته والتي هدد في خضمها بطرد 3 مليون مهاجر من أمريكا وفرض تضييقات على المهاجريين المكسيكيين وإجبار الدولة المكسيكية على بناء الجدار في الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
خارجيا الواضح أن ترامب يصرح ويرغب في تقارب مع روسيا لإنهاء فترة من الصراع الدولي التي أدت لتوتر العلاقات وفرض عقوبات على روسيا بتوسيع نشاطات حلف شمال الأطلسي وتضييقات إقتصادية وأخيرا طرد ديبلوماسيين روس بتهمة شن هجمات إلكترونية لإرباك هيلري كلنتون في الإنتخابات.لكن الرجل يهاجم مثلا مبدأ الصين الواحدة التي إستقطبت التجارة العالمية وسببت تراجع النفوذ الإقتصادي الأمريكي، ويجاهر بتغيير سياسات حلف شمال الأطلسي ... الواضح أن الرئيس الأمريكي لا يجهل تشابك العلاقات الدولية فالعداء للصين يعني شق صفوف حلف شنغهاي الرابط بين روسيا الصين والهند وبعض دول في أمريكا الجنوبية ثم ما الرابط المنطقي بين تواصل نشاطات الناتو وتهديده لروسيا بالتواجد في دول البلطيق وبين دعوات ترامب لتطبيع العالقات مع روسيا.الواقع الدولي الحالي واقع معقد ومتشابك ، والواضح أن مراكز القرار الأمريكي هي مراكز خفية تشتغل وفقا لإستراتيجية بعيدة المدى وهي فكرة ريغن في الستينات ولا تتضح روئ الولايات المتحدة طبقا للسرية إلا بعد سنوات. دونالد ترامب لن يكون إستثناء ولن يقود دفة الولايت المتحدة خارج إتجاه المصالح القومية الأمريكية التي لن تراعي حقوق الشعوب العربية والآسيوية والامريكية الجنوبية ، الهليل لترامب لن يغير أفكار دولة كبرى وعظمى في تثبيت سايدتها الدولية.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بسام الرياحي

إجمالي القراءات: 100,805
المقالات المنشورة: 73
- ليلة 14 جانفي في تونس كان حلم ثورة، بريق أمل.
- هل إكتمل طوق حلف شمال الأطلسي حول روسيا
- ورم خبيث إسمه -إسرائيل-.
- خالد أنت وإن رحلت... وداعا فيدال.
- تحت النار : الخطوات الأخيرة لجبهة النصرة في حلب .
- أفق السلم الاجتماعي في تونس الاتحاد العام التونسي للشغل في و ...
- مملكة الحج النفطية :السعودية الوجه الآخر للوبال العربي
- عملية درع الفرات بين الدوافع الاستراتيجية التركية والايماء ا ...
- تونس النهضة والنداء :ديمقراطية للمحاصصة دولة الغنيمة والمافي ...
- أمة في غياهب الضياع العرب إلى أين ؟
- الحرب النقدية على تونس ماهي أهدافها ؟
- درمعيون في مهب الشك دار المعلمين العليا بتونس فداك أجيال عند ...
- أفكار السلام الفيدرالي في سوريا مؤامرة على حاضر ومستقبل السو ...
- حلب تعانق ستالين غراد النصر قادم والمأساة ماضية
- الإعلام في تونس سموم التزييف والتسطيح.
- ستزف عند تحريرها تدمر عروس البادية السورية
- وسائل الإتصال الإجتماعي وخطر القيم الإستسلامية.
- الاستعمار الجديد:أذغاث أفكار أم خطر داهم؟
- عقود من الأمنية الأمريكية إلى أين ؟
- شكري بلعيد شهيد الفكرة لا يموت.

المزيد.....


أخبار عامة
- ترامب يوقع مرسوما تنفيذيا ضد قانون -أوباماكير-
- ترمب بالبيت الأبيض بعد أداء القسم رئيسا
- أنطونيو جرامشي – النظرية والممارسة
- الثورة والثورة المضادة – توني كليف
- مصر آولى المهنئين عربياً بتنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحد ...
- على ماذا وقع ترامب بعد تنصيبه؟
- الشيوخ يصادق على تعيين ماتيس للدفاع وكيلي للأمن الداخلي
- مصر آولى المهنئين عربياً بتنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحد ...
- ترمب.. تحديات ما بعد التنصيب
- مسؤول تركي يتهم -سبوتنيك- بتأويل تصريحاته بشأن الأسد

المزيد.....
كتب ودراسات
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد
- الإنقسام والوحدة فى الحركة الشيوعية المصرية / رياض حسن محرم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - بسام الرياحي - دونالد ترامب بين حملة التصريحات والشعارت والواقع الدولي المتبدل.