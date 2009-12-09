

طارق سعيد أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 15:19

المحور: الادب والفن









تعليق بنطلوني الجينز

علي مسمار في الحيطة قدامي

مخبي وشي

من لمبة متعلقة في السقف

علي يميني

مش فاهمه طول الليل

الضل

بيفكر في إيه؟ من وراها

ولا قادر يحس

بعصفورة

بتفكر بصوت عالي

إزاي هتعلم بنتها الطيران؟

جوه القفص

الشيش اللي في آخر الصالة





















2

وكل ما ترتخي

أكتر

أشد الحزام

علي وسطها المسحور

ترقص مكانها في صمت

غزلها

ينفرد لها.. أكثر

الكرسي الفوتيه

اربط رباط

جزمتي السودة

علي ضهره الدهبي

واسيبه وامشي

3

تترتب أوراقي

علي مكتبي

يقف القلم

علي أول السطر

يكتب

ط