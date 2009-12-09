أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طارق سعيد أحمد - ط





اخر الافلام











المزيد.....

ط


طارق سعيد أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 15:19
المحور: الادب والفن
    


تعليق بنطلوني الجينز
علي مسمار في الحيطة قدامي
مخبي وشي
من لمبة متعلقة في السقف
علي يميني
مش فاهمه طول الليل
الضل
بيفكر في إيه؟ من وراها
ولا قادر يحس
بعصفورة
بتفكر بصوت عالي
إزاي هتعلم بنتها الطيران؟
جوه القفص
الشيش اللي في آخر الصالة










2
وكل ما ترتخي
أكتر
أشد الحزام
علي وسطها المسحور
ترقص مكانها في صمت
غزلها
ينفرد لها.. أكثر
الكرسي الفوتيه
اربط رباط
جزمتي السودة
علي ضهره الدهبي
واسيبه وامشي
3
تترتب أوراقي
علي مكتبي
يقف القلم
علي أول السطر
يكتب
ط





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طارق سعيد أحمد

إجمالي القراءات: 36,384
المقالات المنشورة: 34
- 2016 .. يحقق ينتظر 100 أمنية لمبدعين مصر
- ليس بالقانون وحده ينتهي الإرهاب.. بالعقل ايضا
- أشرف ضمر.. يفتح قبر الأسئلة البسيطة
- -ميزو- المهدي المنتظر
- 9 صور
- حرب السلفيين ضد الدولة المدنية لن تنتهي
- رسائل دموية
- البحث عن دور.. للوجه الجديد -رمضان عبد المعز-
- بنفسج
- -ميت
- أيها السلفي.. أنت كافر
- -تماثيل خشب- نصوص.. إياك أن تطمئن إليها
- لماذا يُصر “السيسي”على الفشل؟
- سلسلة مقالات منشوره (6)
- سلسلة مقالات منشورة (5)
- سلسلة مقالات منشوره (4)
- سلسلة مقالات منشوره (3)
- سلسلة مقالات منشوره (2)
- سلسلة مقالات منشوره (1)
- من سيحكم العالم؟.. ورطة يسعى إليها هؤلاء

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- شاعر موريتاني: الثقافة العربية في محنة شديدة
- الاستقلال يجدد مساندته لحكومة ابن كيران سواء كان ضمنها أو خا ...
- أول عرض لفيلم -الجنة- من إخراج أندريه كونتشالوفسكي في موسكو ...
- اليعقوبي يقدم مقترحات لتعديل قانون الانتخابات بضمان التمثيل ...
- اليونسكو: أعمال التدمير الجديدة بتدمر جريمة حرب
- وولي سوينكا يتلف بطاقة اقامته في اميركا احتجاجا على ترامب - ...
- جلالة الملك يزور امحمد بوستة بالمستشفى العسكري بالرباط
- صور/ فنان لبناني يُفاجئ زوجته الفنانة المصرية بالطلاق عبر في ...
- بيت المدى يستذكر الفنان الراحل كاظم حيدر ومختصون يعدوه -متفر ...
- افتتاح متحف الفن الإسلامي بعد تفجيره

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طارق سعيد أحمد - ط