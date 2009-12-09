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ذاكرة النسيان


مولاي عبد الحكيم الزاوي
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 15:19
المحور: الادب والفن
    


ذاكرة النسيان
دَلَفَتْ تَبْكِي
رَحِيل زَمَانِهَا
كَأَنَّ بِهَا ضُنَّة
عَبَرَاتُهَا تَهْوِي
كَسَيْل مِنْ عَلِ
فَوْقَ حُزْن مُعْتَمِرْ
طَوَّحَهَا لِلَحْظَة
طَيْفُ الرَّحِيل
وَلَوْعَةُ الفِرَاق
فِي زَمَنِ اشْتِيَاق
نَطَقَ قَدَرَهَا
كُفَرا بِذَاكِرَة النِّسِيَان
مولاي عبد الحكيم الزاوي
الجمعة 20 يناير 2017





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مولاي عبد الحكيم الزاوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مولاي عبد الحكيم الزاوي - ذاكرة النسيان