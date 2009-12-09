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حديث عن الحاجة الى ثورة جنسية


وليد يوسف عطو
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 15:18
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


حديث عن الحاجة الى ثورة جنسية

نشرت الكاتبة التركية (سيران آتيش)في عام 2009 كتابا مثيرا للجدل عنوانه (الاسلام يحتاج الى ثورة جنسية )تدعي فيه ان علاقة المسلمين بالجنس هي احد العوائق بينهم وبين اوربا .
في كتابه :( سقوط العالم الاسلامي : نظرة في مستقبل امة تحتضر )يذكر الباحث حامد عبد الصمد انه التقى بتلك الكاتبة في لقاء متلفز ودار بينهما حوار حول الجنس والاسلام .وقد اعترض على مفهوم الثورة الجنسية لانه لايمكن تطبيقه في البلاد الاسلامية ,لان الثورة الجنسية في اوربا حدثت نتيجة الثورة الصناعية والتقنية والتي صنعت حبوب مانع الحمل والتكنولوجيا الحديثة واسهمت في تحرير المراة .

يقول حامد عبد الصمد انه لابد ان يعترف المسلمون ان هنالك مرضا فكريا وعضويا في مجتمعاتهم .هذا ا المرض يتمثل بنظرة المسلمين الى العالم ,وعلاقتهم بالجنس .والحرية الجنسية لن تؤدي الى نتيجة ايجابية مادامت المنظومة الفكرية باقية ومحبوسة في اطار القبيلة وتقديس النص والسلطة .

لابد ان يفهم الاباء انهم لن يستطيعوا فرض اسلوب حياتهم على ابنائهم ,وعلى ابناء جيل الفيسبوك ان يفهموا انهم لايستطيعون هدم جميع الاسوار.مانحتاجه هو التفاوض والحوار حول قضايا الدين والجنس ودور المراة في المجتمع . تفاوض على مائدة مستديرة للحوار .ان استقلال الجسد بداية لاستقلال الوطن .ان تحرير المراة يتطلب تحرير الرجل من فحوليته الجنسية القاسية . ان مجتمعاتنا تتوارث العادات والتقاليد في عقلها الجمعي اللاواعي ,لذا علينا القيام بثورة تعليمية وتربوية وتفكيك العلاقات العشائرية والقبلية والاقطاعية وشبه الاقطاعية عن طريق بناء الراسمالية لانتاج مجتمع صناعي يقوم على العقل الفردي والنقدي .من اسباب تخلف مجتمعاتنا قمع الرغبة الجنسية بسبب المعتقدات الدينية والموروث الشعبي , وهو يؤدي الى امراض نفسية وعصبية خطيرة .

ان تلقين الاطفال فكرة الحلال والحرام فيما ابائهم يقومون بسرقة الدولة , تعمل على ترسيخ فكرة النفاق لدى الاطفال . لااعتراض على ايمان المسلمين بان ادم وحواء خلقا من طين , لاباس في ذلك , ولكن عند نزولهم الى المجال العام كالشارع مثلا وذهابهم الى الجامعات او الى العمل عليهم ان يفكروا بعقلية الفيزياء الحديثة ولا يفكروا بعقلية شيخ الجامع .

على المسلمين ان يكونوا مؤمنين في منازلهم وعلمانيين في المجال العام مثل مؤسسات الدولة والشارع .مع الاسف تقوم مؤسسلت الدولة بالترويج للطقوس الدينية والمذهبية وبذلك تعمل على اسلمة المجتمع ومؤسسات الدولة .لايتحررالانسان بمجرد حصوله على عمل مناسب بل لابد من اعادة تفكيك بنية العقل العربي الاسلامي الذي تربى على مفهوم الخنوع والخضوع لرجل الدين وللسلطة . ان تحرير العقل سيعمل على تحريره من ترسبات الماضي ومن النظرة الدونية الى المراة والى العلاقات الجنسية.

علينا اعادة القداسة الى الجنس !

مسك الختام :

انا مع تدريس الجنس في المناهج التعليمية من ناحية بيولوجية ولست مع الثورة الجنسية . علينا فتح الحوار داخل الاسرة مع اطفالنا وحول اضرار الامراض الجنسية . انا مع الثقافة الجنسية لكنني ضد الابتذال والاباحية .





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وليد يوسف عطو

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - وليد يوسف عطو - حديث عن الحاجة الى ثورة جنسية