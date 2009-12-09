

جمال الشرقاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 14:13

المحور: الادب والفن









مشتاقلِك يا أمي

أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي )

أغنية - مشتاقلِك يا أمي -

من كلمات الشاعر - جمال الشرقاوي -



مشتاقلِك يا أمي

مشتاقلِك يا أمي

مشتاق لأحضانِك

تنسيني همِّي

تمسحي دموعي تطيِّبي خاطري

دة حبِّك يا أمي

فــ قلبي في دمِّي

مشتاقلِك يا أمي



و انا ليَّه مين مِن بعدِك

يسأل عليَّه يــ نور عنيَّه

يطـِّـمِّن و يشوف أحوالي

فــ الدنيا و بحب و حنيَّة

لو ترجعي للدنيا ثانية

أبوس إيديكي بين إيديَّه

مشتاقلِك يا أمي



فاكر كلامِك فاكر سلامِك

فاكر نصايحِك فاكر كيانِك

فاكر ابتسامتِك ضحكتِك

فاكر دموعِك دعوتِك

فاكر يــ أمي الحنيَّة

بتمطـَّر منـِّـك عليَّه

مشتاقلِك يا أمي

مشتاقلِك يا أمي



القاهرة - مارس - ليلة الجمعة 13 - 3 - 2015 م

الساعة 2 ليلاً - جمال الشرقاوي كاتب و شاعر -