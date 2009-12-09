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الاتحاد السوفياتي و القضيه الفلسطينيه 11


عبد المطلب العلمي
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الاتحاد السوفياتي و القضيه الفلسطينيه 11

عبد المطلب العلمي

مذكره رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السوفياتيه، باكولين الى نائب وزير خارجية الاتحاد السوفياتي زورين


5 حزيران 1948

سري

بصدد رسالة الرفيق غروميكو حول طلب ممثلي دولة إسرائيل، الياش و خاكوجين ،تقديم المساعدة الى حكومة إسرائيل. أعتقد انه من الممكن:

1. من خلال سفرائنا في براغ وبلغراد و في محادثات شخصيه ،التوضيح للتشيك واليوغوسلاف ، إستحسان مساعدة ممثلي دولة إسرائيل لشراء و ارسال المدافع والطائرات إلى فلسطين . ذلك بالنظر إلى أنه على الرغم من قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة الى الدول العربية، لديهم امكانيه كبيرة للحصول على ألاسلحة و بالكميات اللازمه من المخازن الانجليزيه في شرق الأردن والعراق ومصر.

2. الامتناع عن إصدار تصاريح لممثلي الحكومة الإسرائيلية ، للسفر من تشيكوسلوفاكيا الى الاتحاد السوفيتي لغرض التفاوض لشراء الطائرات في الاتحاد السوفياتي ، لأن مثل هذه المحادثات من الممكن أن تقوم بها ممثليه إسرائيل، التي وافقت الحكومة السوفيتية على انشائها.

باكولين

على الوثيقه : "الى باكولين، نحن لا يمكننا أن نتصرف تصرفا طائشا كهذا، بعد ان صوتنا لصالح قرار وقف إطلاق النار في فلسطين. يجب علينا الامتناع عن الخطوات التي من الممكن استخدامها ضدنا. زورين 6- V1".





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عبد المطلب العلمي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد المطلب العلمي - الاتحاد السوفياتي و القضيه الفلسطينيه 11