

تامر البطراوي

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 08:23

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









العلاقات الإنسانية هي العلاقات اللي بيتشرك فيها الناس كلهم أيا كان المجتمع أو الزمن اللي اتولد فيه الإنسان أو عرقه أو جنسه أو دينه أو حتى عمره...، صحيح الحاجات ده بتأثر على الخصائص الإنسانية لكن بيبقى دايما في شئ مشترك بيجمعنا كلنا كبشر وهو ذلك الإنسان اللي جوه جسد كل واحد فينا، تشابه الإنسان اللي جوانا دا زي بالظبط تشابه أجساد البشر، كلهم نفس الشئ لكن في اختلاف، اختلاف بسيط راجع للبيئة أو العرق واختلاف البصمة المميزة لكل انسان، طبعا الجانب المعنوي من الإنسان دا معقد بنفس تعقيد الجسد المادي اللي بيحويه، الجسد الإنساني أو النفسي بيحكم الإطار العام لشكله الموحد ما بين البشر المستوى الغريزي للجينات الوراثية، وبعدين بيبدأ يتحدد اختلافات وفروق طفيفة في لون الجسد النفسي بناء على المعلومات الوراثية المرتبطة بالعرق والقرابة البعيدة، وأخيرا تتحدد البصمة النهائية للجسد النفسي بناء على المعلومات الوراثية المرتبطة بالقرابة القريبة والوالدين، الجسد النفسي أو الإنساني بيترتب عليه ميول وحاجات تعرف بالحاجات الإنسانية فوق العضوية واختصارا الحاجات الإنسانية، تفرق بالتأكيد عن الميول أو حاجات الإنسانية العضوية وهي كل ما يحتاج إليه أعضاء الجسد المادي واختصارا الحاجات المادية، الحاجات الإنسانية عبارة عن حاجة أو رغبة لعاطفة وسلوك مترتب تجاه كائن مادي أو معنوي، ومن حيث اتجاهها فهي إما علاقة ذات اتجاه واحد من الإنسان تجاه الغير أو من الغير تجاه الإنسان أو متبادلة، العلاقات الإنسانية بتنشأ زي ما قلنا من المستوى الغريزي ثم بيحدد اتجاهها البصمة النفسية المرتبطة بمستوى المعلومات الوراثية وأخيرا بتأخذ اللون الإجتماعي اللي بينشأ فيه الإنسان، على سبيل المثال الجانب النفسي من علاقة الميل ما بين الرجل والمرأة علاقة إنسانية غريزية، وبناء على الميول النفسية والطباع الموروثة والمختلفة من شخص لشخص بيتحدد اتجاه ذلك الميل، ثم تتحدد العلاقة بشكل شخصي مع المتغيرات الإجتماعية اللي بينشأ فيها الإنسان، النفس الإنسانية أو الإنسان دا بالأساس شئ معنوي مرتبط تكوينه بالمستويات اللاواعية متوغلة العمق والمستويات الواعية، يعني انت عارف طباعك زي ما انت عارف شكلك، بس في نفس الوقت تكوينك الداخلي متوغل العمق متعرفهوش ولا يمكن رؤيته إلا بالميكروسكوب أو بالمناظير...وهكذا ونفس الشئ بالنسبة لنفسك، النفس محكومة داخل إطار الجسد مبتخرجش منه زي بالظبط ما الهوا جو كاوتش كورة القدم (في فلسفة بتقول غير كدا) وبيستدل على شكلها الشخصي (الشخصية) وبصمتها المميزة بالمظاهر المادية زي الكلام، الكتابة، الحركات، التصرفات...، واللي بيظهر فيها بصمة النفس بدأ من أعمق المستويات اللاواعية إلى أكثر المستويات الواعية، ودا تحديدا اللي ممكن يخلي اتنين يميلوا لبعض ومش فاهمين تحديدا السبب أو العكس ينفروا ومش عارفين السبب، لإن فعلا بيكون في رسائل وصلت من المستوى اللاواعي توافقت أو اختلفت مع المستويات المقابلة ليها، لما عضو من جسمك بينجرح بيرسل إشارات للمخ اللي بيدي أوامر بسلوك الألم ، نفس الشئ بيحصل مع النفس الإنسانية لما بيحصل أي تهتك فيها بترسل إشارات للمخ اللي بيعيد إخراجها في شكل سلوك من الألم، طيب جرح غائر في الجسد ممكن يؤدي إلى موته وفناؤه، الكلام دا ممكن يحصل مع النفس؟ أكيد ممكن ودا بنسميه فقد عقله بس في الحقيقة هو فقد نفسه!