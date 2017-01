طلال الربيعي

لذلك نلاحظ ان تاريخ أولئك المهيمنين وأولئك الذين يهيمن عليهم هو النتيجة المنطقية للوعي نفسه في مواجهة الهيمنة والخوف. ماركس (مع إنجلز) ذهب، كما هو معروف، الى تأكيد ان كل التاريخ هو في الواقع تاريخ صراع الطبقات, وان الطبقة المُهيمنة في حقبة ما هي نفسها الطبقة المُهيمن عليها في الحقبة التي سبقتها.



فلسفة الصيرورة تستند على التمييز بين السبب الفعال Efficient cause والسبب النهائي Final cause, وهذا تمييز اقترضه وايتهيد من ارسطو. حسب ارسطو, هنالك اربعة انواع من الاسباب: المادي, الفعال, الصوري, والنهائي (1, 2). وما يهمنا هنا هو الفعال والنهائي, وخصوصا ان ارسطو اعتقد بكون السبب النهائي هو سبب الاسباب واهمها كليا, وهذا لربما امر يبدو بديهيا بما فيه الكفاية.



وايتهيد تكلم عن السبب الفعال بكونه التأثير الفعال للبيئة على مَن وايا كان سيظهر في الحاضر وفي المستقبل. وفي هذا السياق يمكن القول ان السبب الفعال لحركة التاريخ هو الصراع بين أولئك الذين يُهيمن عليهم وأولئك الذين يهيمنون. وقد عبر Michael Parenti عن هذا الصراع بطريقة حاذقة ووجيزة ولا مثيل لها في آن واحد. فهو يقول (3):

"إن الطبقة الحاكمة على مر التاريخ قد أرادت شيئا واحدا فقط: كل شيء. إذا كنت لا تعرف هذا فانت في موضع مؤسف للغاية. وإذا كنت تعرف هذا ولا تعرف أي شيء آخر, فانك تعرف أكثر مما لو أنك تعرف كل شيء آخر."



وقول Parenti هذا, الذي لا يمكن المغالاة في اهميته, ينبغي, وباسرع وقت, ان يستوعبه الثوريون والشيوعيون في كل انحاء العالم وان يكون ترنيمتهم التي يرددوها مع كل نفس يأخذونه. ولذلك فالكلام, في العراق مثلا, عن ديمقراطية توافقية ومصالحة تاريخية سيكون بعرف Parenti بمثابة هرهطقة لا غير. وقد يسأل البعض, ولكن من هو Parenti كي نأخذ كلامه على محمل الجد؟ لذا ساحاول هنا القاء بعض الضوء عليه والتعريف به.



Parenti هو مؤرخ واقتصادي وناقد ثقافي واستاذ علوم سياسية في جامعات في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي, وهو مؤلف 23 كتاب. لننظر ما يقوله البعض عنه (4).



انه مؤلف مشهور دوليا وحائز على جوائز عالمية في مجال اختصاصه. انه شخص يمزج حكمة الشارع مع حكمة الفكر. انه محاضر ساحر الاسلوب. وهو اشهر المحللين السياسيين التقدميين. وقد وصلت كتبه واحاديثه المفيدة للغاية والمسلية عبر الراديو والتلفزيون الى الملايين من الناس في أمريكا الشمالية وخارجها. انه مؤلف غزير الإنتاج ويتكلم بلغة كاريزمية، وهو ضيف دائم في البرامج الحوارية الإذاعية والتلفزيونية. انه يوصل رسالته بأسلوب سهل, استفزازي، ومنسجم بفهم لعلم التاريخ لا مثيل له بين الناشطين والمفكرين التقدميين من زملائه.



وهو صوت شاهق وتنبوئي في الحياة السياسية الأمريكية والعالمية .انه مقارع لا صنو له لقارعي الطبول من المعسكر اليمينى. ان كتاباته مقنعة لانها تستند على مجموعة مذهلة من الوثائق التي يستخدمها هو لتنفيذ هجماته ضد اليمين.



Parenti هو من أكبر الكتاب الذين انجبتهم الولايات المتحدة قاطبة منذ ولادتها ولحد الآن. أنه, كمؤرخ, مترجم بارز لواقع عصرنا. لديه شعور لا يمكن إنكاره بالواقع ويتحدث بمرجعية هائلة من المشاعر. وما قدمه لعالمنا هو غير عادي على الاطلاق. يقول Parenti:

"هنا في الداخل (الولايات المتحدة) وفي جميع أنحاء العالم يعاود الناس النضال ضد قوى الثروة والامتيازات والعسكرية - البعض لأن ليس لديهم أي خيار آخر، والبعض الآخر لأنهم سوف لن يختاروا أي مسار آخر غير ذلك الذي يؤدي إلى السلام والعدالة" (3).



الرابط (5) يحوي عناوين كتب Parenti, ومنها Against Empire, The Face of Imperialism. وقد كتب عن مواضيع لا حصر لها, ومنها الشيوعية, السوق الحرة, الامبريالية, الارهاب, العولمة, وعن العراق واحتلاله في عام 2003.



وجهة نظر Parenti هي أن جشع الطبقة الحاكمة سيؤدي في نهاية المطاف الى دمارها نفسها، لأنه أمر لا يمكن تحملّه. الجشع يهدد بقاء المظلوم, وهو السبب الفعّال للتغيير الثوري. احد الافكار السياسية التي تتضمنها نظرية الصراع الطبقي هي أن طرق التفكير لدى الحكام والمحكومين مشتركة عموما من قبل أفراد كل طبقة، وليس بين الطبقات. ناقش ماركس هذا من حيث ان الظروف المادية تحدد طريقة وعي الانسان ومحتواه, وان الشعور بالانتماء الطبقي يوجد لدى معظم الناس. فكلنا نمتلك وعيا طبقيا. الحكام يفكرون كحكام والمحكومين يفكرون كمحكومين. هذا أمر متوقع من خلال هيجل، ولكنه يكتسب اهمية اضافية في اعمال ماركس. وكل هذا ليس مناقضا لفكرة ماركس التي ذكرتها من قبل حول ان الأفكار المهيمنة في مجتمع ما هي افكار الطبقة الحاكمة. النقطة تتعلق بمناقشة الافكار اجتماعيا، والسيطرة على الثقافة، بدلا من كون ان مختلف الأفراد يملكون خبراتهم الخاصة في الحياة. الحكام يسيطرون على وسائل الإنتاج الثقافية وكذلك على وسائل الإنتاج المادي, وبالتالي فهم يسيطرون على الأفكار التي يتم نشرها على نطاق واسع. ومع ذلك فالحكام لا يمكن لهم التحكم في حقيقة أن المحكومين يجدون أنفسهم يعيشون حياتهم كمحكومين وسيطالبون في نهاية المطاف بالحرية. ان العملية المتضمنة فكرة ان المحكومين سيقومون بمعرفة أنفسهم والمطالبة بالحرية هي عملية واسعة الانتشار ولكن غير معترف بها من قبل ثقافة الطبقة الحاكمة, وهي ايضا فكرة غريبة بالنسبة للحكام ولثقافتهم او للثقافة السائدة.

يتبع

