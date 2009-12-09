

ايران الملالي والارهاب

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 20:11

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







ايران الملالي والارهاب والارهابيون علاقات وثيقة

ابو الفضل اسلامي دبلوماسي ايراني في اليابان –

** ايران توفر الاسلحة لداعش

** فرهانكيان دبلوماسي اخر:

"داعش له غرفة عمليات في مدينة مشهد الإيرانية"

** ماذا كان يفعل السفاح في ايران ؟؟

** سفاح اسطمبول كان يتقن الفارسيه

صافي الياسري

ليس جديدا علينا مطالعة اخبار توثق علاقة ايران الملالي بالتطرف والارهاب فكرا وسلوكا وتنظيمات وافراد فقد كشفت المخابرات الاميركية والاوربية الاف الوثائق التي تثبت علاقة ايران الملالي بالقاعدة وجرائمها وايواء قياداتها وتسهيل تحركهم فضلا على العشرات من الميليشيات الارهابية الطائفية التي تمولها وتسلحها ايران الملالي وتنشط في بلداننا العربية ونحتك بها يوميا وهي تؤكد علنا علاقتها وتبعيتها لايران الملالي ،لذا فان الحديث عن تواجد مرتكب مجزرة اسطمبول في ايران لا يفاجئنا بل يعزز معرفتنا بهوية النظام الايراني الارهابية فقد اعتقلت السلطات التركية مساء الاثنين 16 كانون الثاني، سفاح اسطنبول "عبد القادر مشربوف" الملقب بـ"أبو محمد الخراساني" الذي قتل بدم بارد 39 من الأبرياء ليلة رأس السنة الميلادية في تركيا بمطعم "رينا".

ونشرت جريدة "مليت" التركية في عددها الصادر الثلاثاء المنصرم ، تقريرًا خاصًا عن "مشربوف"، ذكرت فيه "أنه من مواليد 1983 ويتقن 3 لغات هي: العربية والروسية والأوزبكية"، إلا أن تقارير أخرى نقلتها صحف تركية ومن ضمنها صحيفة "خبرلار"، قالت إنه يتقن من 4 إلى 5 لغات، منها الصينية. وأكدت أنه من "الأقلية الطاجيكية في أوزبكستان" وهذا يعني أنه يتقن اللغة الفارسية كلغة أم، فمن يتقن الصينية والعربية والأوزبكية والروسية، وتدرب لفترة في أفغانستان من المستبعد ألا يتقن لغته القومية التي يطلق عليها في أفغانستان "الدارية" وفي طاجيكستان وجنوب أوزبكستان "الطاجيكية" وفي إيران "الفارسية"، وقد يكون مسقط رأسه في "سمرقند" أو "بخارى" الطاجيكيتين في أوزبكستان.

عودة إلى تقرير "مليت"، فقد أكدت الصحيفة التركية الشهيرة أن "سفاح اسطنبول" كان قد دخل إيران قادما من باكستان ولكن اعتقل هناك، ثم هرب من المعتقل، واستطاع أن يدخل تركيا عبر الحدود الإيرانية التركية في منطقة "آغري"، ومن المعروف عن المعتقلات الإيرانية أنها تخضع لحراسة مشددة للغاية فكيف تمكن من الهرب ؟؟ لم لا نقول انه تم تهريبه لاغراض في نفوس ملالي طهران ؟؟.

ولم تكتب أية صحيفة تركية أو إيرانية عن أسباب اعتقاله في إيران، وعن كيفية هروبه من المعتقل هناك، وأين كان المعتقل الإيراني؟ وتركت الأسئلة بشأن هذه النقاط بالغة الدقة والحساسية تدور في دائرة غامضة، واكتفت بعض وسائل الإعلام التركية بالقول إنه "دخل عبر الحدود الشرقية إلى الأراضي التركية متسللا، فأقام لفترة في مدينة قونية مع زوجته وابنيه، ثم توجه في 16 كانون الأول الماضي إلى اسطنبول"، ومعلوم أن الحدود الشرقية تفصل تركيا عن محافظة آذربيجان الغربية في إيران.

وتفيد وسائل الإعلام التركية أن المتهم "عبد القادر مشربوف" الذي اعتقل في حي "بشيكطاش" في اسطنبول، اعترف بأنه يحمل الجنسية الأوزبكستانية وتعاون مع "داعش" وتدرب عسكريا في أفغانستان، وهذا ما أكده "واثب شاهين" قائمقام اسطنبول.

وقال واثب شاهين إن المتهم اعترف بالجريمة، وكان قد دخل تركيا قبيل كانون الأول أي في أواخر كانون الاول 2016.

الحديث عن "جريمة اسطنبول" وعبور "عبد القادر مشربوف" الملقب بـ"أبو محمد الخراساني" الأراضي الإيرانية قبل أن يستقر في مدينة "قونية" التركية يعيد إلى الأذهان تساؤلات حول مدى علاقة "داعش" بإيران.

وأكد "أبو الفضل إسلامي" الذي كان يعمل في السفارة الإيرانية في العاصمة اليابانية طوكيو قبل انشقاقه عن النظام تزامناً مع انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية، في مقابلة مع صحيفة "كيهان لندن" الناطقة بالفارسية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" استفادت من وجود "داعش" إلى أقصى حد، وتمكنت بذريعة هذا التنظيم من أن تبرر تدخلها في كل من سوريا والعراق، وذكر أن طهران هي التي توفر لداعش جزءًا من الأسلحة التي يحتاج إليها، على حدّ قوله.

وشاهد "إسلامي" عندما كان يعمل في الخارجية الإيرانية كيف تدعم طهران ماليا وبشكل متزامن مجموعات وميليشيات مختلفة عقائديا في بعض الأحيان ومتصارعة حينا آخر، بغية استمرار الأزمات أو افتعالها.

وحول أسباب هذا الدعم قال إسلامي: "أنا أشهد بأنهم كانوا يقولون لنا إنه ينبغي ألا نفرق بين الشيوعي والشيعي والسني، بل يجب علينا أن ندعم كل من يساعد على افتعال الأزمات حفاظا على نظام الحكم، فكانت الميزانية السرية في السفارة لا تخصص للمسلمين ولا حتى للشيعة، لأن هؤلاء لا يفرقون بهذا الخصوص، فأنا أعتقد أن في داعش فائدة كبيرة لمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي تموز 2015 تناقلت وسائل إعلام عربية وفارسية تصريحات لدبلوماسي إيراني آخر يدعى "فرزاد فرهنكيان" منشق عن النظام، تضمنت معلومات خطيرة، أكد فيها استناداً إلى وثائق سرية، قال إنه اطلع عليها في حوزة قيادي كبير في الحرس الثوري، تكشف أن تنظيم "داعش" تتم إدارته وتحريكه من غرفة عمليات بمدينة "مشهد" عاصمة محافظة "خراسان رضوي" شمال شرقي إيران بالقرب من الحدود الأفغانية.

وقال فرهنكيان إن "غرفة العمليات هذه يديرها قادة كبار بالمخابرات الروسية والإيرانية، بهدف خلق فوضى كبيرة في العالم العربي عامة، والخليج والسعودية بصورة خاصة".

وذكر فرهنكيان حينها أنه حضر في شهر شباط الماضي اجتماعاً مع أعضاء مجلس المعارضة الإيرانية في المنفى في فندق صغير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وانفرد لمدة 4 ساعات بقائد كبير في الحرس الثوري انشق قبل فترة، وأطلعه على هذه المعلومات" بحسب ما أفاد موقع قناة "التغيير" الفضائية.

جدير بالذكر أن الدبلوماسي فرزاد فرهنكيان عمل مستشاراً بوزارة الخارجية الإيرانية، ثم انتقل للعمل بممثليات إيران في دبي وبغداد والمغرب واليمن. وكان الرجل الثاني في السفارة الإيرانية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلا أنه انشق في أيلول 2010 عن النظام.









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

