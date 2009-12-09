أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسام محمود فهمي - الوزيرُ يأتي ويذهبُ .. ولا يرحل!!





اخر الافلام











المزيد.....

الوزيرُ يأتي ويذهبُ .. ولا يرحل!!


حسام محمود فهمي
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 20:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تعيينُ الوزراء حدوتةُ الحواديت. الوزير عندما يؤدي اليمين الدستورية يتصور أنه طالَ السماءَ، وتبدأ خُيالاتُ العبقرية والألمعيةِ تحاصرُه فيصدقُها ويعيشها مع سيطرةِ المنصب على من حوله من المرؤوسين، وعلى المنافقين من مستشارين يُقننون رؤاه ولا يُرشدونه. هذا حالُ الوزير وكثيرين ممن وجدوا أنفسهم على كراسي، للتذكرة الواجبة قبل أي كلام.

الوزيرُ لا بد أن يأتي من دائرةٍ ضيقةٍ من المعروفين لأي سبب؛ وقد عَرفَ الكثيرون من أهل الاشتياق اللعبةَ فاقتربوا من الإعلام، إما بالآراء التي يوزعونها هنا وهناك، أو بالقرارات العنترية التي تثير الجدل أكثر من النفع، أو باصطناع الإنجازات الخزعبلية. ولما كان الإعلام يبحث عن الإعلانات فمن الضروري أن تكون الشخصياتُ الجدليةُ ضيوفَه ومادتَه. إذا كان الإعلامُ يبحث عن سبوبة استمراره، فكيف يطيعُه ويسايرُه من يتخذُ قرارَ التعيين؟ كم من وزراء أتوا بعد رئاسة جامعة أو مؤسسة أو عمادة كلية وتبين المقلب الذي شربته الدولة في آدائهم وفِي ممارساتهم وطباعهم، واتضح كم عانت منهم جامعاتهم وكلياتهم في الظل. الوزارةُ تفضح وتكشف أنهم كانوا دون مستوى الكراسي التي شغلونها قبل الوزارة!!

الوزاراتُ بيوتُ عنكبوت، فيها المؤبدون الذين يهيمنون عليها ويتبدل عليها الوزراء ولا يتغيرون. في وزارة التعليم العالي مثلا لجانٌ ما لها من حصرٍ. وما أكثر لجان المجلس الأعلى للجامعاتِ، ومنها لجان القطاعات المتخصصة، فهي تتشكل من وجوه مؤبدة لم تتغير منذ سنوات طوال، فتشعبت وفرضت سيطرتها بالتربيطات وامتنع عليها سماع أية آراء من زملاء الجامعاتِ في شؤونهم. شخصياتٌ عنكبوتية تَظهرُ للوزراء القادمين بلا خلفية حقيقية وكأنها الحلول والصواب. لنر أيضًا كيف شُكلت لجان ترقيات أعضاء هيئات التدريس بالجامعاتِ وما أثارت؛ نفس الوجوه تُكرر نفسها من لجنة للجنة أخرى، وكأن مصر أبعديةٌ. طبعًا الوزير لا يبحث إلا عن تلميع نفسه، ولا يمكنه فُض بيوت العنكبوت حتى لا ينكشف، فيظل الحال كما هو عليه من ركود. كم شكونا مما تتعرض له لوائح الدراسات الهندسية، وما يُدَبرُ لها بعيدًا عن الأقسام العلمية بالكليات، هل من مُصغ؟ أبدًا.

لما يأتي الوزير يبدأ شيئا فشيئا في التقوقع حول بطانته التي يرى أنها ستُظهره وتؤدي عنه، مهما قيل عنها وأيًّا كان مسلك أعضائها وسيرتهم؛ وهو أسلوب مع الأسف شاع سواء في جامعة أو كلية أو شركة أو مؤسسة. الوزير مع البطانة وعينه على صحيفة أو قناة فضائية بعد وقت العمل أو خلاله، المهم أن يظهر وكأنه الجرئ المفكر القاطع البتار.

كم من وزير آتى بالصدفة أو بالحركات، ثم غادر الوزارة غيرُ مأسوفًا عليه، خسرَت الدولة وكسب معاشًا ولقب وزير سابق، الأهم أنه لم يرحل!! كيف؟ هو موجود في لجان الوزارة التي كان يتولى مسؤولياتها وأُخلي منها، هو في لجان التطوير ووضع القواعد والقوانين!! مكافآةُ إخفاقٍ!! أيضًا اللجانُ خارج الوزارة وعضويةُ مجالس الإدارات والأمناء مفتوحة ع البحري!! وافرحي يا مصر ...

وزيرٌ من بعد وزير، والسيارة جابت زيت ودخان أسود ...

مدونتي http://www.albahary.blogspot.com
Twitter: @albahary





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حسام محمود فهمي

إجمالي القراءات: 1,098,754
المقالات المنشورة: 428
- ‏قوانين الجامعات .. من يضعها؟
- استطلاعاتُ الرأي .. سيكو سيكو
- إغراقُ الجنيه ...
- بالبركة؟؟
- ‏نقصُ الدواءِ .. من يُحاسب؟
- غَصة شديدة ...
- لو كنا مستورين ...
- هل تُدار الجامعاتُ بدماغ واحدة؟!
- تكنولوجيا حديثة .. بلا أمان شخصي ولا أخلاق
- 150 عامًا حياة برلمانية ..
- اللجانُ العلميةُ للترقياتِ بالجامعاتِ ..ووزارةُ التموين!!
- تخلصوا ممن تجاوزوا الستين تتقدموا ...
- الإعلامُ .. هل يحترمُ المصريين؟
- مِخماخ يرى .. أستاذ الجامعة بالتعاقد!!
- هل تدخل الجوائز ساحات المحاكم والرقابة الإدارية؟
- إعلان عن الفساد أم مخادعة؟!
- المجتمع العلمي .. بالويبة
- هل لازال شهر رمضان للروحانيات؟
- الغشُ مجتمعٌ ودولةٌ ...
- حديث الجوائز ...

المزيد.....


أخبار عامة
- بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي سير مفاوضات أستانا والتسوية ...
- يديعوت أحرونوت: نائب رئيس الأركان الإسرائيلي التقى رؤساء أرك ...
- الأمن الألماني: داعش -يصطاد- أدمغة الشباب
- قائد عراقي: مقتل معظم قيادات -داعش- في الموصل
- رئيس غامبيا يؤدي اليمين الدستورية في سفارة بلاده بداكار
- إقالة محافظ بغداد على خلفية قضايا فساد
- موسكو توجه دعوة إلى واشنطن للمشاركة في مفاوضات أستانا
- صور مرعبة لرجل فقد أسنانه بسبب انفجار سيجارة إلكترونية
- مقتل 9 مدنيين بسقوط قذائف حوثية على تعز
- معارك على جبهة نهم شرق صنعاء

المزيد.....
كتب ودراسات
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد
- الإنقسام والوحدة فى الحركة الشيوعية المصرية / رياض حسن محرم
- مقدمة في علم الاتصال / أ.م.د.حبيب مال الله ابراهيم
- الاشتراكية في السياسة و التاريخ: خرافة الطريق الثالث( قراءة ... / ممدوح مكرم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسام محمود فهمي - الوزيرُ يأتي ويذهبُ .. ولا يرحل!!