

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 18:52

المحور: الادب والفن









استريحي قليلا

لنعالج محنة الأسفار

لازال لدينا شوطا

ينجلي من الكسوف

من خمرة الوادي

في كروم عينيك‚

لازال لدينا

بريق نجمة

في سعال الغيوم

لا زال لدينا

وقتا ضريرا

يبحث عن منفاه.........



لأراك

وثوبك

يحمل سواد عينيك

لأراك

على نحيب وردة

ولظى وجنتيك

تحمل طقوس فرحة

حين زارنا نشيد الحب

لحظة



استريحي قليلا

لنعالج محنة الأسفار

سنكتب موتنا

على غسيل الرمل

ونعيد روح الذاكرة

على زمهرير الغبار



استريحي قليلا

من غربة الأنفاس

على سواحل الدمى

وعرائس الحطب

استريحي قليلا

من كلمات التعب



ذ بياض أحمد / المغرب/