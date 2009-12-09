

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 18:51

المحور: الادب والفن









أحن واشتاق

واتشهاك

يا لجنك حلم

ياكلي عطش، يالماي

واتعناك.

أحبك لو تجي

نسمة بتوالي الليل

وتمر بمرور الطيف

حتى لو غفل، يخطف عليّ طرواك،

واضنك جذب، ما مريت.

أكول اظنوني مليانة عتب

يا لشاتل بروحي جثير ظنون،

أحطلك شهكَتي، شاهد

ومن بيابي العين، شاهد

ومن رفيف الكَلب، شاهد

وجذبلك ضمير الظن

واخليهم يصيرون أعلى جيتك يا حبيبي شهود.

يالمعدود،

على كَد البقه بعمري

وكَلك زدت عالمعدود.

آخ اشكثر عطبني لهيبك،

وحتى لو بعد وتزود

أكلك زود.

أمس ناطرت الشفلح يستوي

وترجيت برحي الليل

يخضرلك طفل يكنس طرار البيت

وبلجي، تتمازح عصافير البيت والنارنجه

والماين عليهن..

قفلي والمفتاح،

وافرشلك على طول الدرب سواباط من قداح

واكَل الطارشك :

يا هييييّ،

ولك مرخوص

تتمرجح على الصوبين

بين الرية والرية،

يا الكلك ندى الريحان.

يالتشبه نزيز وما بقى منك

غير الوشلة من اجفاك.

ولك يبسني الحنين

وصرت بس نتاك.

أفز ويا النبض

لو نكَط بكَلبي

واكول أفيش واترجاك.

يا لمليت من فركَاك

وين تريد اضمك

من كثر خوفي عليك

وأنت بكل كتر مني،

تَشوّغ الروح، واتمناك

بين النفس والنفس،

لو حطيت،

أكلك ليش صرت بعيد

تعال بريتي ألك محطاط،

أو لو بين الرمش والرمش تتمايل

أو يصير الشوف بس أنت،

أكلك صير كل الشوف.

يا هلبت تجي

وسولفلك على اللي صار

والما صار،

واشكيلك.

وحتى، لو مدري شكًلك،

يا حلو

بالكَلب شو خليت،

من فركَاك؟!.