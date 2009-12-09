أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سلوى فرح - لُعبَةُ الضُّوء





اخر الافلام











المزيد.....

لُعبَةُ الضُّوء


سلوى فرح
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 18:50
المحور: الادب والفن
    


لُعبَةُ الضُّوء

لا تَسلْ تلكَ الزَّنبقةْ
لمَ جفَّ حَنينُهَا!
ليسَ لُغزاً
كلُّ الطيورِ سَترحلُ يوماً
ويبقى ريقُ الحُلم
على شَفةِ الصَّباح
كلُّ الأطفالِ
تَخلَعُ ريشَها أمامَ العُمر
وتُخبِّئُ بَراءَتَها
بينَ سِيقانِ السَّنابِل
لا تُفتِّشْ عن
بوصَلةِ الأبديَّةْ
إنَّها لعبةٌ الضَّوءِ
في ظلِّ الرِّياح
أنتَ الفراشةُ
وأنا النَّارْ.....
تَغلغَلْ بين ضُلوعِي
ليَسموَ عِطرُ الاِحتِراق

ويُسافرَ معَ وَهْجِي
كلَّما قَطعتَ جُذورَ روحي
أفرَعتُ غُصنَ بقاءٍ
على رَمسِ استشهادِك
لا تحاولْ فهمَ اللُعبَةْ
لَنْ أرفقَ بِكَ
كُلُّنا في النِّهايَةِ
رذاذٌ ضوئيّْ



كندا





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سلوى فرح

إجمالي القراءات: 128,014
المقالات المنشورة: 80
- حينَ يُولدُ الحَرير
- ظَمِئتُكَ
- ظمأَ النَّهرِ
- سِيمْفُونِيَّةُ المَاءِ
- الرَّشفةُ الأَخيرَة
- حَمَائِمَ الشَّغَفِ
- لَسْتُ أُنثَى
- احترقَ لَيلكَ
- أمطارٌ لا تبلِلُني ..
- تكريم الشاعرة السورية سلوى فرح ضمن المعرض الثقافي العراقي
- تَماهِي
- دراسة عن ديواني ليل في مرايا البحر
- المرأة ليست ضحية!!
- هكذا أُحبك
- سفيرةُ العِشْق
- شموعٌ لا تنام
- لقاء مع العازف جو بورل الكبير
- قراءة في ديوان ليل في مريا البحر للشاعرة السورية سلوى فرح,, ...
- دراسة عن ديواني الجديد ( ليل في مرايا البحر) بقلم :جورج جحا
- تَرنيمَة الرَّيحان

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عاصمة جنوب السودان تستعد لاستقبال جلالة الملك
- أحمد الواصل في -المحرم الخليجي-: ويلات الغناء العربي من زمن ...
- داعش يجدد مجازره على المسرح الروماني في تدمر
- تركيا تستعيد جرة عمرها 4500 عام من بريطانيا
- الكتابة أحد اهتمامات أوباما بعد البيت الأبيض
- فيلم لـ-بي بي سي- بطلاته بائعات الهوى يروج لعلاقة ترامب بالك ...
- تواصل عروض فعاليات مهرجان المسرح العربي بعروض مسرحية ونشاطات ...
- مخرج «مولانا»: الفيلم لا يهاجم الأزهر.. ولكن يفضح استغلال ال ...
- فيلم -داري قطر-.. فرصة لاكتشاف الحياة في البلد
- روح الفلامنكو تنتعش بمقهى قديم بالعاصمة الإسبانية

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سلوى فرح - لُعبَةُ الضُّوء