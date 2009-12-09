

سلوى فرح

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 18:50

المحور: الادب والفن









لُعبَةُ الضُّوء



لا تَسلْ تلكَ الزَّنبقةْ

لمَ جفَّ حَنينُهَا!

ليسَ لُغزاً

كلُّ الطيورِ سَترحلُ يوماً

ويبقى ريقُ الحُلم

على شَفةِ الصَّباح

كلُّ الأطفالِ

تَخلَعُ ريشَها أمامَ العُمر

وتُخبِّئُ بَراءَتَها

بينَ سِيقانِ السَّنابِل

لا تُفتِّشْ عن

بوصَلةِ الأبديَّةْ

إنَّها لعبةٌ الضَّوءِ

في ظلِّ الرِّياح

أنتَ الفراشةُ

وأنا النَّارْ.....

تَغلغَلْ بين ضُلوعِي

ليَسموَ عِطرُ الاِحتِراق



ويُسافرَ معَ وَهْجِي

كلَّما قَطعتَ جُذورَ روحي

أفرَعتُ غُصنَ بقاءٍ

على رَمسِ استشهادِك

لا تحاولْ فهمَ اللُعبَةْ

لَنْ أرفقَ بِكَ

كُلُّنا في النِّهايَةِ

رذاذٌ ضوئيّْ







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