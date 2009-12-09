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مطالبات قانونية عراقيه


صافي الياسري
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


Safi Alyasri
9 mins ·
لنضع ما ارتكب من جرائم بحق العراقيين في ابو غريب امام الضمير الجمعي الاميركي
الحقوقي - صافي الياسري
بالتساوق مع الاحتلال الاميركي للعراق وبنتيجته ارتكبت بحق السجناء العراقيين في ابو غريب جرائم ضد حقوق الانسان يحاسب عليها القانون وتترتب عليها مقتضيات تتحمل مسؤوليتها حكومة الولاية المتحدة ،وجرائم ابو غريب وجرائم سجن بوكا وجرائم الجنود الاميركان وبقية الحلفاء يمكن عدها قضايا محل دعاوى قانونية عامة وفردية على وفق قانون روما يكون المدعى عليه فيها ذات الجندي الاميركي والبريطاني والحكومة الاميركية وحكومات الحلفاء ،وهذه صفحة قانونية ،وهو ما فعلته المحاكم الاسبانية حين رفعت اليها دعاوى قضائية محلها الجرائم التي ارتكبها نوري المالكي ضد سكان مدينة اشرف من قبل ذويهم ،والان تحرك عدد من المحامين الاميركان والبريطانيين والتزموا قضايا محلها تضرر مواطنين عراقيين بسبب سلوكيات اجرامية لجنود الحلفاء ورفعوا دعاوى في المحاكم الاميركية ومحاكم الحلفاء وحصلوا على تعويضات لذوي المتضررين .
كانت الصور التي عرضت لجرائم ابو غريب تتضمن توثيقا لاضرار جسدية ونفسية الحقت عن عمد بالسجناء ،واضافة الى تلك الصور كانت هناك اعترافات من ادارة السجن والعاملين فيه من الجنود الاميركان بجرائم بقيت مخفية ،ومن المؤسف ان الحكومات العراقية التي جاءت بعد الاحتلال اغفلت تلك الجرائم لاسباب يعرفها الجميع ،ويمكن اضافة هذه الصفحة المهمة الى ملف احتلال العراق وتعويض العراق والعراقيين عما لحق بهم من اضرار ،لذا فنحن ندعو كل من تضرر من العراقيين في سجون الاميركان ودول التحالف وجنودهم الى كتابة قصص الانتهاكات التي تعرضوا لها على يد قوات الحلفاء ،ونحن سنجمع هذه القصص ونضمها الى ملف العدوان الذي سنضم اليه ما الحق من اضرار بالبيئة العراقية والخسائر التي تكبدها العراق والعراقيون في جميع مضامير الحياة العامة والخاصة ،ويحضرنا في هذا السياق قرارات المحاكم الاميركية وبقية الحلفاء التي تناولت هذه الصفحة فقد أصدرت محكمة اتحادية أمريكية حكما ألزمت فيه وزارة الدفاع بإظهار مجموعة من الصور تبين كيف عامل أفراد الجيش الأمريكي المعتقلين في سجن أبو غريب ومواقع أخرى في العراق وأفغانستان.
وقال القاضي ألفين هيلرستين في مانهاتن إن "من الملائم إظهار الصور لأن وزير الدفاع آشتون كارتر لم يثبت كيف سيعرض نشرها حياة الأمريكيين في الخارج للخطر”.
ويرى مراقبون أن قرار هيلرستين بمثابة انتصار لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من الجماعات المدافعة عن حقوق المحاربين القدامى التي رفعت دعوى قضائية عام 2004 تطالب بإظهار الصور بموجب قانون حرية المعلومات الاتحادي.
وكشفت صور نشرت عام 2004 عن مدى سوء المعاملة في أبو غريب، إذ قال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا لانتهاكات بدنية وجنسية وصعق بالكهرباء وعمليات إعدام وهمية.
ولم يتم الكشف عن عدد الصور المطلوب إظهارها في الدعوى لكنه يقدر بنحو ألفي صورة بحسب أرشيف الكونغرس ووثائق المحكمة.
من جهته قال المحامي لورانس لاستبرج، إن “تلك الصور التي تمثل حلقة حزينة في تاريخنا أمر مثار اهتمام عام بشكل كبير ولها أهمية تاريخية، يتوجب في ديمقراطية مثل ديمقراطيتنا عدم حجبها عن الرأي العام، المحكمة أكدت بحكمة التزام أمتنا بوجود حكومة منفتحة”.
وبعد أن أمر هيلرستين في آذار 2015 بإظهار مزيد من الصور، سمح حينها كارتر بإظهار 198 صورة، لكن البنتاغون احتفظ بالبقية في طي الكتمان مشيرا إلى قيام أربعة قادة عسكريين رفيعي المستوى بمراجعة “عينة تمثيلية".
هل سياخذ رئيس وزرائنا حيدر العبادي هذه الصفحة بعين الاعتبار بعد ان طالب في مؤتمره الصحفي – الاربعاء المنصرم – بالتحقيق في وقائع وصفحات احتلال العراق بنية تعويض العراق والعراقيين عن الاضرار التي لحقت بهم جراءه ؟؟
ارفق هذا المقال بالدعوة التي وجهتها للمحامين العراقيين والعرب والاعلاميين والساسة من احرار العالم لتشكيل تجمع عالمي لمقاضاة الاميركان ومن تحالف معهم على غزو العراق بعد ان ثبت بطلان دعاواهم بامتلاك العراق اسلحة دمار شامل .





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صافي الياسري

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