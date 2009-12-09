

حوار يساري-يساري ممكن

محمد جيك

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 17:34

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







حوار يساري- يساري

ممكن

"لقد قضينا في تجمع اليسار أزيد من 10 سنوات مع الرفاق في النهج الديمقراطي دون تقدم يذكر، فكلما طرحنا قضية من القضايا كالتعليم مثلا، يتشبت الرفاق في النهج بنقاش قضية الصحراء أولا قبل نقاش أي قضية أخرى". بهذه العبارة، أجابت الدكتورة نبيلة منيب في الندوة المنظمة من طرف الحزب الاشتركي الموحد، يوم السبت 14 يناير 2017 بأكادير، عن سؤالي حول ضرورة حوار يساري- يساري و فتح نقاش مع جميع مكوناته، دون استثناء، لوضع الأصبع عن زر اشتغال محرك نحن بامس الحاجة اليه و ضروري ، أكثر من أي وقت مضى، لتدفئة الاجواء الباردة التي تحيط به.

تأسس بمدينة الدار البيضاء، في يونيو سنة 2004، تجمع اليسار الدمقراطي. لقد سبق، ميلاد التجمع، نقاشا دام لسنتين قبل التأسيس بسبب قضايا خلافية لم يتم الحسم فيها بعد. ضم التجمع او ما يصطلح عليه آنذاك ب ج5 : حزب اليسار الاشتراكي الموحد ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، النهج الديمقراطي و جمعية الوفاء للديمقراطية.

بعد مخاض عسير من النقاشات، بين جل المكونات، اعتبرت قضية الوحدة الترابية للمغرب، القضية الرئيسية التي لم يستطيع التجمع أن يصمد أمامها فاختفى من الحياة السياسية نهائيا، و قبره مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي أزاح فيه الموالين لحزب النهج، رفاق الأمس في التجمع. و لم تعد هناك ثقة كافية للاستمرار في اللقاءات، رغم التفاهمات الهشة التي سادت داخل الجمعية، إلا أن ثقافة النربص بالآخر عجلت بسيطرة النهج على الجمعية و بسط هيمنته عليها. و بالتالي انتفاء شروط أمل إحياء التجمع من جديد.

تأسس يوم 30يناير 2014 نحالف جديد، بعد تجربة التجمع، بعد خمس سنوات من الحوار في إطار ما يسمى بتحالف اليسار و ضم ثلاثة أحزاب بعد ان لفظت أمواج التجمع حزب النهج الديمقراطي.. نهج، هذا الأخير، طريقا أخرى عبر عقد لقاءات و ندوات مشتركة تارة بين بعض التيارات اليسارية الصغيرة، خاصة التروتسكية منها، و تارة أخرى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. لم تكن مبادراته فعالة مقارنة بسنوات نجمع اليسار. و بقي عرضة لهجمات أنصار بعض الفصائل الطلابية المحسوبة عن البرناج المرحلي على صفحات التواصل الاجتماعي او موقع الحوار التمدن.

لقد قطعت فيدرالية اليسار خطوات كبيرة جدا مقارنة مع السنوات السابقة و تمكنت، بقيادة زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد،من شحد عزيمة باقي الاحزاب المشكلة له و استغلت الجانب الاعلامي بشكل كبير و احتلت المشهد كتحالف يساري بديل عن الكتلة الديمقراطية التي قادها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا. ساهمت الحملة الانتخابية التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 من توسيع قاعدة المتعاطفين معها و تمكن الحزب الاشتراكي الموحد من استقطاب الآلاف، في وقت وجيز، من المنخرطين و شخصيات معروفة في مختلف المجالات المالية و الفنية و السياسية... إن التكتيك الذي استعمل من طرف مناضلي فيدرالية اليسار أعطى نتائج جيدة مقارنة مع وضعه السابق و وضعية باقي اليسار الرديكالي بالمغرب، بمختلف مكوناته، الذي يشتغل بأسلوب كلاسيكي و خطاب قديم لاستقطاب الشباب الى صفوفه.

إن الظرفية السياسية الحالية، محليا و دوليا، تتسم بتجدر حركات الاسلام السياسي في دول شمال افريقيا و الشرق الاوسط بشكل ملفت و تعزز هذا التجدر بعد "الربيع العربي" و ما نتج عنه من ظهور لقوى سياسية مسلحة انتقلت من مرحلة القاعدة الى مرحلة الدولة الاسلامية. ساهم انهيار مؤسسة الدولة بكل من ليبيا و اليمن و شيه انهيار بسوريا و العراق الى تقوية مرحلة الدولة الاسلامية و التسليح المفرط الذي لازمها. إن هذا الواقع سيعزز مستقبلا مصالح الامبريالية بالمنطقة لاستكمال الشطر الثاني من اتفاقية سايس بيكو أو مشروع الشرق الاوسط الكبير وستستعمل الورقة الرابحة في رفوف الامم المتحدة: قضية تقرير مصير الشعوب، الحق الذي أريد به باطل، لتغيير الخريطة الجغرافية لدول شمال افريقيا و الشرق الاوسط مثل ما حدث بداية التسعينات ببعض دول افريقيا: الزايير نموذجا و سنعيش مرحلة جيوسياسية معقدة بين مكونات القوى الكبرى، تعجل بحرب باردة جديدة.

أصبح حزب النهج الديمقراطي منذ سنة 2011 ، أي انطلاق حركة 20 فبراير، يتغزل بجماعة العدل و الإحسان و أبهرته مشاركتها في المرحلة الأولى من بداية الحركة و الكم الجماهيري الذي استطاعت أن تعبئه في الشارع، و استتنتج مناضليها أن التحالف مع الجماعة سيكون مفتاح مرحلة جديدة من التجدر و الخروج للشارع. عبر علي فقير خلال مشاركته بندوة منظمة بأكادير سنة 2016 حول : "الوضع السياسي الراهن و مهام المرحلة" عن آماله الكبيرة في بناء جبهة اجتماعية موحدة تكون جماعة العدل و الاحسان احدى مكوناتها و استعان بتجربة اللجنة التضامنية بالمحمدية للتضامن مع عمال لاسمير لتبرير هكذا خطوات مستقبلا و اعتبرها نموذجية.

إن فشل تجمع اليسار و التدبدب الذي يعيشه النهج،من حين لآخر، في تحالفاته جعله يقدم على خطوات غير محسوبة العواقب و جعله يتسرع في اتخاذ مواقف غير سليمة لا من ناحية التكتيك و لا الاستراتيجية، و احساس مناضليه بالعزلة السياسية أثر كثيرا على مردودية قياداته و فقدان الثقة في إحياء نماذج من التحالفات أكثر منطقية و عملية.

إن مكونات فيدرالية اليسار ملزمة بدورها بتفادي عزل حزب النهج الديمقراطي و باقي مكونات اليسار الراديكالي بالمغرب التروتسكوية و الماوية أو غيرها و ملزمة على فتح نقاش أعمق حول القضايا العالقة كملف الوحدة الترابية للمغرب. كما ان اليسار بالمغرب، كذلك، ملزم بفتح النقاش من جديد حول الملف في وجه الاطماع الامبريالية بالمنطقة، ليست هناك مواقف جامدة بل هناك تجدد دائم لتحليل الظرفية السياسية الحالية و العمل على تعميق النقاش فروزا لوكسمبورغ تختلف جدريا مع كارل ماركس بخصوص المسألة القومية، فمصلحة الشعوب في وحدتها و ليس في بلقنتها.

محمد جيك











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