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ما يأتي ببطء ..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 15:38
المحور: الادب والفن
    


كما لدبيب الخمرة مسار
تتنفس فيه أصول الوهج،
تنفس مكنون البطء
لنمو تويجات الهلع،
وبشيء ليس بعيدا
عن زخات لهاث الصعب المتمرس،
لكن عاقبة لما يأتي على مهل.
خض عمقك بدسيس الرمان
وببطء، تمعن بالجولات،
استشعر أنك فرخ عصفور
يمارس منقار الغائصِ
بين صخور العتمة،
عن ميقات بويضات الحضن
وديدان النشوة،
يلتقط النار بتؤدة
ليس للفائض عن حاجته،
تَعوّد أن تقتلعَ القلب
وتندس بلب الرؤيا
لتمتص البكر.
البطء
أول ملكات مضي العذب
لطيف النهم..
وسفر اللج طويلا
ومناسبة لأعياد الخاثر.
تزلج ..
تزلج،
للبرّي المخبوء..
لرب المتناهي للفتنة،
بغية تقشير فجاجك
فاكهة لمضض البحر
ولجذل الطحلب.
لا تنضب عن دس الشم
ببهو البلوط،
عن دغدغة حُبَ الاستطلاع.
لا عد ولا حصر
لفراشات اللمس،
ولا لحريرٍ هشٍ
يصطك من لسع البطء.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - ما يأتي ببطء ..