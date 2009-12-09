أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبدالله مطلق القحطاني - أبونا والجن والأرواح الشريرة والسحر !!





اخر الافلام











المزيد.....

أبونا والجن والأرواح الشريرة والسحر !!


عبدالله مطلق القحطاني
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 15:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الجن بين القرآن الكريم والكتاب المقدس


سبق لي التحدث عن الجن في أكثر من مقالة ،
وتطرقت للتسمية وأنها موجودة بذات الاسم والمعنى في الترجمة العربية للكتاب المقدس ،

والجديد اليوم هنا أن الأرثوذكس يصرون على أن وجودها في الترجمة العربية من الكتاب المقدس إنما تأثرا بالثقافة الإسلامية من جانب ،
ومن جانب آخر أنها لتقريب المعنى والمقصود وتوضيح الأثر فحسب ،

والعجيب أنهم يصرون على تسمية الأرواح الشريرة !!

لكنهم يقرون بذات الشرور التي تصدر منها !!

أي أن الخلاف المصطنع في أصل التسمية والإصطلاح وليس في الضرر والشر والتلبس والمس ونحوها كما تفعله الأرواح الشريرة والتي هي شيطان وشياطين بإقرارهم !
تماما كما في نصوص المسلمين !!

وطبعا لا مشاحنة في الإصطلاح كما يقول الأصوليون !
الأصوليون نسبة لعلم أصول الفقه يا شباب مش ناقصين شبهة !!! ما علينا ،

إذن مختصر المسألة أن الطرفين متفقان على الأثر ومختلفان في التسمية بين جن وأرواح شريرة !!
وأيضا هي شياطين عند الطرفين !
وأيضا أصل الشيطان إبليس كونه من الملائكة محل اتفاق على الصحيح كما ارجحه أنا كما ورد عن بعض قدامى المفسرين والفقهاء ،

والآن هاكم رابط مقالة سابقة لي بهذا الشأن :

الجن بين القرآن الكريم والكتاب المقدس

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=460938

وهذا رابط من الكتاب المقدس من موقع الأنبا تكلا وتحديدا إصحاح 20 من سفر لاويين ، إذ أن هذا السفر الأكثر وضوحا بشأن الجن أو قل الأرواح الشريرة الشياطين إن شئت !
مع الشرح والإيضاح من مصادر الأرثوذكس

وليس من القحطاني !

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/03-Sefr-El-Lawyeen/Tafseer-Sefr-El-Lawieen__01-Chapter-20.html#1

وهذا رابط من العهد الجديد عن سلطان يسوع على الشياطين !! من ذات الموقع ومن شرح القوم ومصادرهم !!

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-025-Father-Botrous-El-Baramousy/002-Lamahat-Fy-Engeel-Morkos/Gospel-of-St-Mark-Study-13-Devil.html

والآن هل من علاقة بين السحر والأرواح الشريرة الشياطين ؟!
هل ورد عنهم شيئا في الكتاب المقدس ؟!

الرابط التالي عن الساحر بار يشوع !!! لاحظ الاسم واللقب !!!
يجيب من مصادر القوم
وليس من ثلاجة القحطاني !!

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_026.html

وهذا رابط عن سيمون الساحر !!
بالمناسبة هذا الرجل محل خلاف واختلاف بين القوم ليس الآن مبحثه !!

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/S_184.html

والرابط التالي شرح من أعمال الرسل بمحور متعلق بالساحر عليم ! أي بار يشوع والذي تطرقنا له آنفا !!

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/05-Sefr-A3mal-El-Rosol/Tafseer-Sefr-Aamal-Al-Rosul__01-Chapter-13.html#8

سحر وساحر وأعمال ماذا تعني عند القوم ؟!

الرابط التالي يجيب !!

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/S_045.html

حسنا هل سبق لي الكتابة عن السحر ؟!

قطعا الجواب نعم !
وإليكم رابطين بهذا الصدد !

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=521601

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=468172

رابط عن الملائكة في الكتاب المقدس لابد من قراءة ما فيه ليكتمل الربط والجمع لتتضح الصورة !!

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__77-Familiar-Spirits-1.html

ورابط مهم وخطير عن تلبس الشيطان بالإنسان !! ا
والمسألة محل اتفاق مع النصوص الإسلامية بهذا الشأن !!

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__78-Familiar-Spirits-2.html

هل تعرف الشياطين والأرواح الشريرة أفكار بني البشر بحسب فهم وعقيدة الأرثوذكس ؟! الجواب نعم كقول المسلمين بحسب نصوصهم وإليكم الدليل بالرابط التالي :

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__79-Thoughts-2.html

حسنا أنا قلت أنني أرجح قول بعض المفسرين بشأن اتفاقهم مع الأرثوذكس بأن إبليس كان من الملائكة وسقط
الرابط التالي يتحدث عن سقوطه

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__08-Fall.html

ربما أحدكم يسأل لماذا لم يدبر الله خطة لفداء الشياطين أسوة ببني البشر ؟!!
الرابط التالي يجيب بحسب فهم واعتقاد الأرثوذكس !!

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__82-Salvation-for-the-Devil.html

والآن نأتي لمجموعة من الروابط الإسلامية ومختارة بعناية لتتفق في الطرح مع المحور السابق من الأرثوذكسيات من باب العدالة والمساواة في النقل والتدليل !!

https://islamqa.info/ar/8214

https://www.binbaz.org.sa/noor/1556

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=130773

وأخيرا

فوق البيعة !!


شهود يهوه والسحر !!

https://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-white-magic.html

والآن شهود يهوه والملائكة

https://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-angels.html



ملاحظة مهمة /

النصوص الإسلامية تزخر صراحة بوسائل تحصن المسلم من الشياطين والأرواح الشريرة ، أما في العهد الجديد فمفقود هي يا ولدي !!!




ويبقى السؤال معلقا



هل من علاقة بين التنصير والسحر ؟!!!!!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبدالله مطلق القحطاني

إجمالي القراءات: 3,171,653
المقالات المنشورة: 567
- أبونا والرب قبل التجسد والنبي موسى بركاتك !
- ضرب الأطفال بين أبونا البابا ومولانا الشيخ !
- تجديد فكر واجتهاد أم عقول والفوزان نموذجا
- أنا وسامي الذيب ومفتي السعودية والهجرة
- الحرية في الإسلام وعزة المسلم أين هي ؟!
- الدرر السنية طعن في القرآن وتكفير للأنظمة !!
- مملكة راية الصليب المنافقة دين أبوكم أيش ؟
- الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء والحكومة وداعش
- الحرية وقتل المرتد في فكر الشيخ الفوزان
- الشيخ الفوزان والمجتمع والتكفير والعلمانية !!
- الأخوة الإنسانية بين المشايخ والحكومة في السعودية !!
- الشريعة الإسلامية بين العفيف الأخضر ومسلم عزيز
- إصلاح الإسلام بين أفنان القاسم والعفيف الأخضر
- حرب المكرفونات ارحمينا ياحكومة ياطاهرة !
- معاقو السعودية واقع أليم وضروريات عاجلة !
- زويمر ونيوتن وحامد عبدالصمد والتنصير والإلحاد !
- الكلب والملائكة ومثلي الجنس !!!!
- الله والتجسد والأرثوذكس !!!
- الأنبياء والتقليد وتناقض الأرثوذكس !!!
- الاقنوم الثالث وتخبط الارثوذكس بمعناه !!!

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- ماذا قال -جيش الاسلام- عن مفاوضات استانا؟
- مسؤول عسكري أمريكي: الولايات المتحدة قصفت معسكرات لتنظيم -ال ...
- تقرير : تنظيم الدولة الإسلامية -خسر ربع الأراضي
- موجة تهديدات ثانية بتفجير مراكز يهودية بأمريكا
- مع تداعي دولة -الخلافة-.. تنظيم الدولة الإسلامية يزداد شراسة ...
- المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس
- داليا البحيري تنتقد أبوتريكة: "إرهابي من قبل ما يساند ا ...
- أميركا.. FBI يحقق في تهديدات كاذبة بتفجير مراكز يهودية
- داعية سلفي مصري: لا مانع من إعطاء تيران وصنافير للسعودية لصا ...
- تنظيم الدولة الإسلامية -خسر ربع أراضيه خلال 2016-

المزيد.....
كتب ودراسات
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبدالله مطلق القحطاني - أبونا والجن والأرواح الشريرة والسحر !!