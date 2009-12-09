

عبدالله مطلق القحطاني

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 15:37

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









الجن بين القرآن الكريم والكتاب المقدس





سبق لي التحدث عن الجن في أكثر من مقالة ،

وتطرقت للتسمية وأنها موجودة بذات الاسم والمعنى في الترجمة العربية للكتاب المقدس ،



والجديد اليوم هنا أن الأرثوذكس يصرون على أن وجودها في الترجمة العربية من الكتاب المقدس إنما تأثرا بالثقافة الإسلامية من جانب ،

ومن جانب آخر أنها لتقريب المعنى والمقصود وتوضيح الأثر فحسب ،



والعجيب أنهم يصرون على تسمية الأرواح الشريرة !!



لكنهم يقرون بذات الشرور التي تصدر منها !!



أي أن الخلاف المصطنع في أصل التسمية والإصطلاح وليس في الضرر والشر والتلبس والمس ونحوها كما تفعله الأرواح الشريرة والتي هي شيطان وشياطين بإقرارهم !

تماما كما في نصوص المسلمين !!



وطبعا لا مشاحنة في الإصطلاح كما يقول الأصوليون !

الأصوليون نسبة لعلم أصول الفقه يا شباب مش ناقصين شبهة !!! ما علينا ،



إذن مختصر المسألة أن الطرفين متفقان على الأثر ومختلفان في التسمية بين جن وأرواح شريرة !!

وأيضا هي شياطين عند الطرفين !

وأيضا أصل الشيطان إبليس كونه من الملائكة محل اتفاق على الصحيح كما ارجحه أنا كما ورد عن بعض قدامى المفسرين والفقهاء ،



والآن هاكم رابط مقالة سابقة لي بهذا الشأن :



الجن بين القرآن الكريم والكتاب المقدس



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=460938



وهذا رابط من الكتاب المقدس من موقع الأنبا تكلا وتحديدا إصحاح 20 من سفر لاويين ، إذ أن هذا السفر الأكثر وضوحا بشأن الجن أو قل الأرواح الشريرة الشياطين إن شئت !

مع الشرح والإيضاح من مصادر الأرثوذكس



وليس من القحطاني !



http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/03-Sefr-El-Lawyeen/Tafseer-Sefr-El-Lawieen__01-Chapter-20.html#1



وهذا رابط من العهد الجديد عن سلطان يسوع على الشياطين !! من ذات الموقع ومن شرح القوم ومصادرهم !!



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-025-Father-Botrous-El-Baramousy/002-Lamahat-Fy-Engeel-Morkos/Gospel-of-St-Mark-Study-13-Devil.html



والآن هل من علاقة بين السحر والأرواح الشريرة الشياطين ؟!

هل ورد عنهم شيئا في الكتاب المقدس ؟!



الرابط التالي عن الساحر بار يشوع !!! لاحظ الاسم واللقب !!!

يجيب من مصادر القوم

وليس من ثلاجة القحطاني !!



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_026.html



وهذا رابط عن سيمون الساحر !!

بالمناسبة هذا الرجل محل خلاف واختلاف بين القوم ليس الآن مبحثه !!



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/S_184.html



والرابط التالي شرح من أعمال الرسل بمحور متعلق بالساحر عليم ! أي بار يشوع والذي تطرقنا له آنفا !!



http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/05-Sefr-A3mal-El-Rosol/Tafseer-Sefr-Aamal-Al-Rosul__01-Chapter-13.html#8



سحر وساحر وأعمال ماذا تعني عند القوم ؟!



الرابط التالي يجيب !!



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/S_045.html



حسنا هل سبق لي الكتابة عن السحر ؟!



قطعا الجواب نعم !

وإليكم رابطين بهذا الصدد !



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=521601



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=468172



رابط عن الملائكة في الكتاب المقدس لابد من قراءة ما فيه ليكتمل الربط والجمع لتتضح الصورة !!



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__77-Familiar-Spirits-1.html



ورابط مهم وخطير عن تلبس الشيطان بالإنسان !! ا

والمسألة محل اتفاق مع النصوص الإسلامية بهذا الشأن !!



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__78-Familiar-Spirits-2.html



هل تعرف الشياطين والأرواح الشريرة أفكار بني البشر بحسب فهم وعقيدة الأرثوذكس ؟! الجواب نعم كقول المسلمين بحسب نصوصهم وإليكم الدليل بالرابط التالي :



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__79-Thoughts-2.html



حسنا أنا قلت أنني أرجح قول بعض المفسرين بشأن اتفاقهم مع الأرثوذكس بأن إبليس كان من الملائكة وسقط

الرابط التالي يتحدث عن سقوطه



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__08-Fall.html



ربما أحدكم يسأل لماذا لم يدبر الله خطة لفداء الشياطين أسوة ببني البشر ؟!!

الرابط التالي يجيب بحسب فهم واعتقاد الأرثوذكس !!



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__82-Salvation-for-the-Devil.html



والآن نأتي لمجموعة من الروابط الإسلامية ومختارة بعناية لتتفق في الطرح مع المحور السابق من الأرثوذكسيات من باب العدالة والمساواة في النقل والتدليل !!



https://islamqa.info/ar/8214



https://www.binbaz.org.sa/noor/1556



http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=130773



وأخيرا



فوق البيعة !!





شهود يهوه والسحر !!



https://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-white-magic.html



والآن شهود يهوه والملائكة



https://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-angels.html







ملاحظة مهمة /



النصوص الإسلامية تزخر صراحة بوسائل تحصن المسلم من الشياطين والأرواح الشريرة ، أما في العهد الجديد فمفقود هي يا ولدي !!!









ويبقى السؤال معلقا







هل من علاقة بين التنصير والسحر ؟!!!!!























