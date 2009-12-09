

منظّمة نساء 8 مارس ( إيران – أفغانستان ) : تضامنا مع - لا ! باسم الإنسانيّة ، نرفض القبول بأمريكا فاشية ! -

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 15:37

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية







منظّمة نساء 8 مارس ( إيران – أفغانستان ) : تضامنا مع " لا! باسم الإنسانيّة ، نرفض القبول بأمريكا فاشية ! "

26 ديسمبر 2016

كلمة للمترجم :

في سلسلة مقالات سابقة عن صعود الفاشيّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة ، قدّمنا مقالات تحليليّة للظاهرة و جذورها و تبعاتها و لبرامج و رؤى الفاشيين و كذلك الموقف الشيوعي الثوري و النضالات المناهضة للفاشيّة من عدّة جوانب . و في 19 ديسمبر 2016 ، بمبادرة من الحزب الشيوعي الثوري ، إنعقدت ندوة لعديد القوى التي أمكن توحيدها للخروج ببرنامج نضالي بات معروفا بشهر من النضال المناهض للفاشيّة و غايته خلق أزمة سياسيّة و منع تسلّم ترامب / بابس السلطة . و نشرت أرضيّة هذا التحالف الواسع و ندؤه في جريدتي " التايمز " و " الواشنطن بوست " .و إنطلقت الفعاليّات و تحرّكت فئات و مجموعات شتّى من الطلبة إلى الفنّانين مرورا بشرائح المثقفين الآخرين و السود واللاتينيين و المسيحيين والمسلمين إلخ في الكثير من أنحاء البلاد و بطرق و وسائل متباينة و في هذه الأيّام الأخيرة قبل تسلّم ترامب/ بانس السلطة، يسعى المتمرّدون رئيسيّا إلى إيقاف الحركة في واشنطن يوم 20 جانفي .

و إن كنّا عرضنا على القرّاء في ما سبق من المقالات إيّاها آراء المناضلات و المناضلين داخل الولايات المتّحدة ، فإنّنا إخترنا هنا أن نعرض عليكم ، نظرة أخرى للمعركة التي تهمّ العالم قاطبة ، نظرة منظّمة نساء 8 مارس( إيران–أفغانستان). و لمتابعة ما جدّ و يجدّ من أحداث ، نقترح عليكم موقعين هامين على الأنترنت هما :

www.refusefascism.org

www.revcom.us

( و بالمناسبة ، ندعوكم إلى نقاش مفهوم الفاشيّة الوراد في جريدة " الثورة " عدد 474 ، بتاريخ 17 جانفي 2017 و مدى علميّته مقارنة بتعريفات أخرى و مدى إنسحابه على أنظمة الحكم في عدّة بلدان :

" الفاشيّة هي الممارسة الصارخة لدكتاتوريّة الطبقة البرجوازيّة ( الرأسماليّة الإمبرياليّة ) التي تحكم عبر التعويل على العنف و الإرهاب و دوس ما يفترض أنّه حقوق مدنيّة و حقوق قانونيّة ، مستخدمة سلطة الدولة و مستنهضة مجموعات منظّمة من المجرمين المتعصّبين لإقتراف الفظائع في حقّ الجماهير الشعبيّة ، لا سيما تلك من الشعب التي تعتبر"عدوّة" و " غير مرغوب فيها " أو " خطرا على المجتمع " .

و في الوقت نفسه – و هذا يمكن ملاحظته من خلال دراسة أمثلة ألمانيا النازيّة و إيطاليا في ظلّ موسلّيني – بينما يتحرّك النظام الفاشي على الأرجح بسرعة لفرض بعض الإجراءات القمعيّة لتعزيز حكمه ، على الأرجح كذلك سيطبّق برنامجه الشامل عبر سلسلة من المراحل و في لحظات متباينة سيسعى حتّى إلى طمأنة الناس أو مجموعات منهم ، أنّهم سينجون من الفظائع – شرط أن يمضوا بهدوء معه و لا يحتجّوا عليه أو يقاوموه في حين يرهب آخرين و يستهدفهم بالقمع و الترحيل و " الهداية " و السجن أو الإعدام . "

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نعلم جميعا أنّ في 20 حانفي سيتسلّم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة . و قد شغل هذا مئات ملايين البشر ليس في الولايات المتحدة و حسب بل عبر العالم أيضا .

فقد أقام ترامب حملته الإنتخابيّة على التفوّق الذكوري و تفوّق البيض و الشوفينيّة القوميّة و التهديد بالهجوم على المهاجرين و المسلمين و دفع سباق التسلّح النوويّ . و بالتالى إهانة النساء و المثليين الجنسيين و العنصريّة و الميز العنصري ضد من ليسوا من ذوى البشرة البيضاء و إضطهاد أمم و ديانات أخرى ، و التهديد بدفع سباق جديد من أجل التسلّح النووي والنتيجة تهديد خطير بحرب مدمّرة تستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل ، و هذا جزء لا يتجزّأ من برنامج ترامب . كما تعهّد هذا الأخير أيضا بأن يرفع بدرجة كبيرة إطلاق ثانى أكسيد الكربون بما يهدّد الكوكب برمّته و حياة الأجيال القادمة عليه .

و قد جمّع الأكثر تخلّفا ضمن القيم و الأفكار التي فات أوانها و الرجعيّة لتمثّل نوع الحكم الذى يخطّط له : حكم فاشيّ . و هكذا يخطّط ممثّل الرأسماليّة الإمبرياليّة لحكم الولايات المتحدة و إضطهاد و إستغلال البلدان الأخرى و السعي وراء مصالحها العالميّة . إنّه حكم يطال تهديده الإنسانيّة قاطبة و الكوكب بأسره و يمكن أن يشبه ألمانيا النازيّة لكن مع إضافة إمتلاكه لأسلحة دمار شامل أكثر تدميرا .

إنّنا نشعر بالقرف الشديد جراء إهانة النساء و الحطّ من قيمتهنّ على يد شخص سيحكم أقوى بلد في العالم .

لقد عرفت النساء الإيرانيّات تجربة حكم أوتوقراطي بلغ السلطة بالإعتماد على الدين و القيم المتخلّفة و المعادية للنساء . و لم يعتقد الكثيرون أنّ فكرا متخلّفا معاديا للنساء يمكن فرضه . إلاّ أنّ فرض الحجاب الإجباري على النساء مباشرة بعد المسك بالسلطة مثّل أوّل هجوم ضد حقوق النساء ووجه بأيّام من الإحتجاجات لآلاف النساء في طهران . و قوّض النظام الذى كان يعوّل على قواعده المحافظة من جهة ، و إستبعاد القوى التقدّميّة و الثوريّة جدّية هذه الهجمات على أنّها تافهة و ثانويّة ، قوّضا الدعم الذى كانت حركة النساء في حاجة إليه و كانت تستحقّه. و إستمرّ النظام المعادي للنساء في إيران في تصعيد الضغط ضد النساء و بصفة متنامية حرمهنّ من حقوق و نشاطات إجتماعيّة أخرى . و سرعان ما إمتدّ الهجوم المعادي للنساء ليشمل هجوما على الأقلّيات القوميّة ، ثمّ تقليص الحقوق الفرديّة و الهجوم على الأقلّيات الدينيّة و على الشيوعيين و مجموعات معارضة أخرى بلغ حدّ السجن و التعذيب و القتل راح ضحيّته عشرات آلاف أعضاء و أنصار المنظّمات الثوريّة و مجموعات معارضة أخرى و تمّ نشر الرعب الذى لا يزال متواصلا إلى اليوم .

و مذّاك ظلّت النساء تقاوم و تقاتل النظام المعادي للنساء ، في حركة مدّ و جزر . و نحن النساء الإيرانيّات واعيات تمام الوعي بأنّ تحرّرنا يرتهن بنضالنا للإطاحة الثوريّة بهذا النظام الأصولي الإسلامي .

إنّنا ندرك تماما و بعمق ما تعنيه إهانة النساء و نستطيع الشعور بألم التمييز العنصري سواء فرض على النساء أم فئات أخرى من المجتمع .

و نودّ أن نعرب عن كامل تقديرنا لجهودكم المبذولة لتويحد و تنظيم كافة القوى التي لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدى و النظر إلى إتّخاذ أمريكا شكلا فاشيّا في الحكم .

إنّنا ندعم كلّيا قتالكم و نضالكم من أجل توحيد و تنظيم الناس من جميع مجالات المجتمع لإيقاف نظام على رأسه ترامب/ بنس و زمرته و الحكم و تكريس برنامج فظيع حقّا .

لا يهمّ أين نوجد ، نشعر شعورا كبيرا بتهديد يفرضه ترامب/ بانس و زمرتهم ليس على الولايات المتحدة فحسب بل كذلك على العالم ككلّ و ليس بوسعنا أن نبقى كالمتفرّجين فنحن مصمّمات على المشاركة في القتال .

هذا واجبنا ، من واجبنا القتال ضد إضطهاد النساء و ضد العنصريّة و ضد تشجيع الكره و الخوف من المهاجرين والناس من الأجناس و الديانات المختلفة ...

من واجبنا أن نقوم بكلّ ما بوسعنا لإيقاف الجنون الذى يدفع إلى سباق التسلّح النوويّ و التهديد الذى يعنيه ذلك للإنسانيّة و للكوكب برمّته .

و يرتبط كلّ هذا في الوضع الراهن برفض و مقاومة أمريكا فاشيّة .

نضالكم هذا ضد أمريكا فاشيّة يتراّسها ترامب/ بانس هو نضالنا و نضال جميع الثوريين و أحبّاء الحرّبة في العالم و الذين يبذلون جهودهم من أجل عالم خالى من الإضطهاد و الإستغلال .

نضالكم هو نضالنا

منظمّة نساء 8 مارس

26 ديسمبر 2016

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com

https://facebook.com/8Mars.org

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