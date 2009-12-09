

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 14:16

المحور: الادب والفن









أقدم للقراء الأحباء هذه الأغنية الرائعة والمعبرة "غض الطرف".. كلمات الأغنية والغناء الفنان الأميركي ديلان كونور. الأغنية مهداة إلى الملايين من الشعب السوري الذين قتلوا، جرحوا، وسجنوا!؟.

المغتي "ديلان كونور" ينتقد بأغنيته سياسة أوباما في سوريا

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رابط الأغنية

https://vimeo.com/195076693?ref=tw-v-share