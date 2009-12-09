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الأغنية الرائعة والمعبرة -غض الطرف-!


عادل محمد - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 14:16
المحور: الادب والفن
    


أقدم للقراء الأحباء هذه الأغنية الرائعة والمعبرة "غض الطرف".. كلمات الأغنية والغناء الفنان الأميركي ديلان كونور. الأغنية مهداة إلى الملايين من الشعب السوري الذين قتلوا، جرحوا، وسجنوا!؟.
المغتي "ديلان كونور" ينتقد بأغنيته سياسة أوباما في سوريا
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رابط الأغنية
https://vimeo.com/195076693?ref=tw-v-share





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عادل محمد - البحرين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل محمد - البحرين - الأغنية الرائعة والمعبرة -غض الطرف-!