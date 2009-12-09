

عبدالله أبو شرخ

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 14:15

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









التظاهر السلمي بين غزة وتل أبيب !!!



بعد التظاهرة العارمة في مخيم جباليا والتي خرج فيها عشرات الآلاف، جرت حملة ملاحقة واعتقالات من أمن حماس لعدد من الناشطين. أمس تم الاعتداء من قبل أمن جامعة الأقصى على الطالبة الشابة ميس عابد على خلفية الحراك الشبابي من أجل المطالبة بالكهرباء. اللافت أن الطلبة العرب في جامعة تل أبيب قد نظموا وقفة احتجاجية من أجل استنكار حملة هدم البيوت في قرية أم الحيران في النقب، لكن الفرق بين تعامل قوات الأمن مع التظاهرات السلمية بين غزة وتل أبيب، أو على وجه الدقة، بين حماس وإسرائيل، هو فارق حضاري مريع للأسف الشديد !



في جامعة الأقصى بغزة يوجد مكتب لأمن الجامعة، وهو مكتب لحماية أمن الطلاب أنفسهم وليس للتدخل في أنشطتهم. تم استدعاء الطالبة ميس عابد ببلاغ غير مختوم، وعندما توجهت إلى المكتب، كان ثمة شرطية من حماس. تم ضربها على الرأس والذراع ما أدى إلى نزيف بالأنف ثم أغماء. في جامعة تل أبيب تمت مظاهرة الطلبة العرب والمتضامنون اليهود بأمن وسلام.

بعد مظاهرة جباليا، تم عقد لقاء بين ممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية مع حكومة حماس، وقد تم الاتفاق على وقف الاعتقالات وحملة الاستدعاءات، وبناء عليه عدنا إلى بيوتنا صباح يوم الأربعاء.

لا يعلم أحد ما لزوم وجود قوات شرطية داخل الجامعات، ولا كيف تقبل قيادة الحركات الطلابية بوجود مثل تلك القوات داخل الحرم الجامعي، ويبدو مستهجنا وغريباً أن البرنامج الانتخابي لكتلة التغيير والإصلاح الحمساوية عشية انتخابات 2006، قد نص بوضوح على حق الناس والصحافيين في التجمع السلمي والتظاهر، وهو حق تتمتع به جميع شعوب الأرض، وحسبما نصت عليه وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948 !

على جميع من انتخبوا التغيير والإصلاح عام 2006، أن ينهضوا لتذكير حماس ببرنامجها الانتخابي " المخادع "، ولمطالبتها بإجراء انتخابات جديدة كون حكم حماس لغزة منتهي الشرعية منذ العام 2010، أي من قبل 6 سنوات !

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في إسرائيل يبلغ دخل المواطن السنوي 41 ألف دولار، وفي غزة 600 دولار، ومع ذلك يدفع الناس في غزة ثمن كهرباء أغلى بثلاثة أضعاف ما يدفعه المواطن الإسرائيلي. لدينا بعد أوسلو شركات احتكارية أفقرت الناس وأذلتهم. لدينا بعد أوسلو أغلى كهرباء وأغلى اتصالات وأغلى جوال وأغلى إنترنت وأغلى مواد بناء وأغلى تكاليف حياة !

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لم تكن مظاهرة جباليا الحاشدة سوى بداية لحراك جماهيري ضد الظلم والقمع والقهر الذي تمارسه أجهزة أمن حماس بحق الناس في غزة المحاصرة أصلا بسبب مغامرات حماس، فهناك البطالة المخيفة وإدمان المخدرات ومحاولات الانتحار، وهناك 80 % من سكان غزة يعيشون على مساعدات الأنروا، هذا خلاف حصار المعابر وحرمان الناس من حريات السفر والتنقل والعلاج !