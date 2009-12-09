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بوح نصف المجتمع


سجى علي السوداني
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 12:45
المحور: الادب والفن
    



منذ سالف العصور كانت المرأة تعامل على انها وصمة عار لا تستحق العيش تعامل كأمرأة ناقصة العقل احل الله عليها العذاب منذ ان كانت حواء سببا لنزول ادم الى الارض لذلك امتلئت الارض بفتيات دفن على قيد الحياة كأن الله سبحانة عندما يهب فتاة يكون قد انزل لعنة لتلك العائلة فقيدوا الاناث بعادات وتقاليد و وضعوها كطوق على الرقبة الملساء الا ان الايام والسنين تمضي وما زال ذلك الطوق في موضعة نتقدم ونحن نجر وراءنا سلاسل قيودنا اشبعوا فكرنا منذ الصغر ان لا حياة للمرأة سوى المنزل ليبدوأ مسرحيتهم بالتسلط على الجسد الضعيف في حال ان قالت الانثى للرجل كلمة (كلا)
فكل شئ حلال للرجل اذا اخطأ يقول مجتمعي انه رجل لا بأس سيتعلم اما حواء فلا مجال للخطأ لان مجتمعي الفقير سيعتبرة ذنبا لا يغتفر
في مجتمعي ما زالت المرأة تعامل كقطعة اثاث تزين المنزل يضعها ادم اينما يحلو له حتى يعلن تسلطة على الاحلام المنسية حتى يدمر القلب الرقيق الى قطع صغيرة متناثرة في ارجاء البيت المهجور ليعلن قوتة على انثى لا تملك سوى عقل اوسع ثقافة وعلم من عقل ذلك الاناني فكيف يسمح لامرأة تعلوه شأناً في سعة فكرها واحلامها كيف لامرأة ان تعلن القوة على ذلك الذي استلذ باستعبادها
هنيئاً لكل أمراة كسرت تلك القيود التي تحد من حريتها لتجعلها جارية تحت رحمة ادم
هنيئاً لكل انثى وقفت امام الظلم تعلن تمرد احلامها تحت عاصفة الجهل
وهنيئاً لكل امراة وجدت من يقدر وجودها
فزمن الجاهلية ولى دون عودة
فلا يوجد شئ يصدك عن احلامك يا حواء
حياتكِ ملكاً لكِ فأجعليها تستحق العيش





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سجى علي السوداني

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