

سمرقند الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 12:44

المحور: الادب والفن









أكثر من 60 عملا نحاسيا كانوا يتحدثون الى القاعة الفنية في البيت البغدادي في شارع المتنبي ، معرض حمل اسم " مخلفات الحرب " للفنان "حــيدر عــرب" القادم من مدينة بابل ، والذي يتحدث فيه عن اكثر الأعباء في ذاكرتنا ألما ، الذاكرة التي مهما نحاول تناسيها تقفز الى تفكيرنا فجأة، ماذا فعلت يا حيدر ، لقد ذهبت الى كراجات السكراب باحثا عن مواد لمعرضك، عن ما تبقى من مكائن انتهت اعمارها، وأجهزة منسية رموا بها الى مقبرة النسيان، اخترت خامات تصحبها معك الى مشغلك وغبت هناك لتحول ما أراد الزمن التجاوز عنه الى فن لا يمكن لذاكرتي ان تنساه ، لقد رأيتُ المعرض منذ أسبوع مضى ولكنني في النهار أتذكر بعض تفاصيل تلك الاعمال، انت اختصرت المسافة الى ذهني كي تقول ما بين عمل وآخر رؤيتك الفنية، لتقول كم اننا كلنا نرفض الحرب وما تفعله بنا.

السيرة الذاتية

الاســـم: حيدر عزيز حسن عرب العيساوي

الاسم الفني: حيدر عرب

التولد: العراق 1990.

التحصيل الدراسي: دبلوم معهد فنون جميلة شهادة تدريبية / بغداد.

- بكالوريوس كلية الفنون الجميلة / بابل.

العضويات :

-عضو نقابة الفنانين العراقيين.

- عضو جمعية التشكيليين العراقيين.

- عضو المركز العالمي للفنون التشكيلية.

- عضو مجموعة "نـــوافذ جمالية للفنون التشكيلية".

- عضو مؤسسة " مـــيزوبـــوتاميا " للفنون.

- عضو المركز العالمي للفنون التشكيلية.

- عضو مجموعة " ايست ديزاينرز للمصممين العالميين".

-عضو المركز العالمي للفنون التشكيلية/ لبنان.

-عضو تجمع "فنانـــو العراق" .



المعارض الشخصية:

1-بدايات حداثوية 2012.

2- سيراميك اكبيرينس 2013.

3- الرحيل 2013.

4-محطات 2014 ونقل الى ثلاث أماكن .

5- مخلفات الحرب 2017.



المشاركات الدولية :

- معرض ذكرى ثورة المليون شهيد/ الجزائر 2012.

- معرض الفنانين العرب في وزارة الثقافة العراقية 2013.

- المهرجان العربي للفنن التشكيلية / الأردن 2013.

- معرض طلبة كلية الفنون الجميلة / مصر 2014.

- معرض كرنفال " المحبة والسلام" قصر الاوينسكو / لبنان 2014.

- معرض" صالون خريف نهر النيل " / مصر 2015.

- المهرجان العربي للفنون التشكيلية / الامارات 2015.

- مهرجان البردة العالمي / الامارات 2015.

- ملتقى مراكش الدولي للفنن وحوار الحضارات / المغرب 2016.



المعارض المشتركة :

- معرض طلبة معهد الفنون الجميلة المشترك 2009.

- معرض أزاهير المشترك لطلبة المرحلة الأولى / قسم الفنون التشكيلية 2010.

- معرض طلاب الأقسام الداخلية / بابل2011.

- معرض الخط العربي / مسجد الكوفة 2011.

- معرض نقابة الفنانين / النجف 2011.

- معرض منتديات وزارة الشباب والرياضة / حصل على المركز الثاني 2011.

- معرض التشكيليين العراقيين 2011.

- المهرجان الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية 2011.

- معرض منتديات وزارة الشباب والرياضة / المركز الأول في مجال النحت 2012.

- معرض بوستر الشهداء / مكتب تيار الإصلاح / بابل 2013.

- معرض بوستر " الفساد الإداري" بغداد 2013.

- "الورشــــة الفنية " التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة للفنانين الشباب العراقيين / بغداد2013.

- المعرض المشترك لمجموعة " نوافذ جمالية " الذي أقيم في وزارة الثقافة 2013.

- معرض الفنون التشكيلية مسجد الكوفة ضمن فعاليات مهرجان السفير الثاني 2013.

- معرض "مؤسسة ميزوبوتاميا للفنون" في البيت الثقافي / ديالى 2013.

- مهرجان نقابة الفنانين / بابل 2013.

- مهرجان " محاولات رغم القيود " 2013.

- معرض المركز العالمي للفنون التشكيلية المشترك بين فنانين عرب وعراقيين / وزارة الثقافة 2013.

- الملتقى العربي الكردي / اتحاد الادباء والكتاب .

- كرنفال الجندول الأول / بابل 2013.

- كرنفال الجندول الثاني / بابل 2014.

- كرنفال حلم الشباب / القصر الرئاسي/ بابل 2014.

- الورشة الفنية لمجموعة انامل الحضارة لدعم الجيش / كربلاء 2015

- كرنفال ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي 2015.

- معرض مؤسسة الشهداء لذكرى يوم الشهيد / كربلاء 2015.

- مهرجان يوم الطفل 2015.

- مهرجان دعم الحشد الشعبي 2015.

- معرض جائزة عشتار / جمعية التشكيليين العراقيين / بغداد 2016.

- المؤتمر الدولي / قصر الثقافة / النجف 2016.



الجوائز :

- ميدالية الابداع / مهرجان الأقسام الداخلية / بابل 2011.

- المركز الأول في النحت / مسابقة منتديات وزارة الشباب والرياضة 2012.

- المركز الثاني في الرسم / مسابقة وزارة الشباب والرياضة 2012.

- المركز الثالث في النحت / مهرجان الفنانين الشباب / وزارة الشباب والرياضة 2014.

- درع وزارة الثقافة 1014.

- المركز الأول في النحت / وزارة الشباب والرياضة 2014.

- درع الابداع لاستخدام الخامات المهملة من قبل المركز الثقافي البغدادي.

- المركز الثاني / معرض طلبة الفنون الجميلة العرب / مصر 2014.



19 تشرين الثاني 2017