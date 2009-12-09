

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 09:49

المحور: كتابات ساخرة









الاسبوع المقبل – حامل- بالاخبار الطيبة

ثلاثة اخبار رئيسية ستتصدر صحف الاسبوع المقبل:

*انحسار دور مجالس" دكاكين" بلدية بغداد التي امتلأت بها الازقة والدرابين في جميع انحاء العوراق العظيم.

*ظهور بضاعة جديدة اسمها مختار الحي.

*فتح بورصة شراء مناصب اعضاء مجالس المحافظات.

اما ورد في تعليق عن الخبر الاول فهو كالآتي:

احس معظم اعضاء مجالس البلديات "الدكاكين" في الاحياء الراقية منها والفقيرة بالتخمة لشد مايغدق عليهم من مأكولات ومشروبات ودولارات طيلة السنوات الماضية فاحسوا بضرورة الاقتداء بمقولة "جارك ثم جارك ثم ابن عمك"وبعد ان انتبهوا الى ان وظيفة المختار الشاغرة لأكثر من 10 سنوات وذابت في عالم التحاف الوطني والتسويات تستحق(الصفنة) فعدّلوا قليلا من المسيرة ليتيحوا للمختار ان يعود الى سابق مجده ولو الى حين.

ولكن المشكلة ظهرت بعد ذلك في تحديد سعر المرشح اذ لم يتفق المعنيون على رقم دولاري معين وتضاربت بينهم الارقام من فلكية الى تنازلية.

نقطة نظام: ترى انتم ناسين عندنا مجلس شورى الدولة، مانعرف شنوشغلته بس يالله عليهم بالعافية،اكيد مليان اعضاء وكل عضو له جماية واربع سيارات مصفحة ومن يمشون بالطريق العام ياخذون "الراك الراك" احتراما لمشاعر المواطنين.

كل وزارة بيها دائرة قانونية طويلة عريضة يمكن استشارتها،لازم عندنا فائض سيولة نصرفها على اعضاء مجلس الشورى.

فاصل غريب: ماهو سر الصراع الدراماتيكي بين اعضاء البرلمان امس في جلستهم الاخيرة لمناقشة قانون العنف الاسري ؟وهل يحتاج هذا القانون الى قراءة اولى وثانية وثالثة يااولي الامر؟ ام انكم مازلتم تؤمنون بالضرب كما كانت تفعل بكم مخابرات ايام زمان؟ وفي العركة اياها ظهر معارضون للقانون بحجة التشريع الاسلامي وآخرون مؤيدون بحجة اساليب التربية الحديثة، وهكذ يتصارعون على قانون يفترض ان يقر حتى بدون نقاش ويهتمون بالفساد والبيروقراطية التي ملئت الخياشيم، ولكن من يهتم ؟هل يهتم السارق بالاجهار بسرقته؟ نعم هناك عضو برلماني جاهر بالسرقة الحرف الاول من اسمه مشعان، اما الكعكة فقد التهمت بعضها عضوة غاية في الجمال والرقة وتصلح ان تكون ملكة جمال البرلمان العراقي لعدة قرون.

اتعرفون ان ضرب الام او الاب للطفل جريمة يعاقب عليها بالحبس اسبوع كامل في بلاد الكفار يا...مس...لمين؟.