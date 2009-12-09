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برهم صالح أم مستقبل العراق ؟


ييلماز جاويد
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 09:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كثر حديث مثقفينا عن مثالب برهم صالح لمجرد صدور تصريح من الرجل قال فيه أن إستقلال كوردستان يجب أن يُحسم في بغداد وليس في أنقرة وطهران . لاحظنا أنصراف إهتمام زملائنا عن الموضوع الجوهري الذي هو مستقبل العراق في حالة إنفصال كوردستان أو بقائه ضمن الوحدة العراقية ، وكان أملنا أن ينبري ذوي الإختصاص منهم في العلوم السياسية والإقتصادية والإستراتيجية والتاريخية لتناول هذا الموضوع وشرح ما قد يتضمنه من مزايا وعيوب ونتائج بالنسبة للجهتين . ولست معتبراً نفسي ذا قدرة على إعطاء الموضوع قدره لسعته وتفرّعه ، مما يتطلب دراسته في حوار مشترك بين مثقفينا المؤهلين والتوصل إلى بحث يكون مرجعاً للسياسيين ومحذراً لهم لكي لا يتورّطوا في قرارات لا تصل قدراتهم لحساب نتائجها .
جاء تصريح برهم صالح ردّاً على تصريح سابق من قياديٍّ كبير من أحد الأحزاب الكوردية مفاده أن تركيا وافقت على إنفصال كوردستان ، مع العلم لم تقم قائمة مثقفينا حينها حول ذاك التصريح . ثم كان هناك تصريحٌ لمسعود البرزاني ، قبل سنوات ، أن إنفصال كوردستان يجب أن يتم بأسلوب سلمي وحوار وإتفاق مع بغداد ، وذلك التصريح ، هو الآخر لم يُثر زوبعة على مسعود ، وهو لا يسلم من ما قيل عن برهم صالح ، من بعض كتابنا .
بودّي ، ومن أجل فتح باب الحديث عن موضوعنا الجوهري أن أدرج بعض الأسئلة لتكون مواضيع للنقاش علّنا نصل إلى شيءٍ إيجابي مفيد :
1. هل إستقلال كوردستان العراق وإنفصاله عن الوحدة العراقية أمرٌ تؤمن به القيادات الكوردية ، فعلاً ، في الوقت الحاضر ، وفي إطار التوازنات السياسية والعسكرية والإقتصادية الإقليمية والدولية ؟ أم أن التلويح بذلك مجرّد ضغط على الحكومة المركزية ؟
2. أليس الواجب على القيادات الكوردية الداعية لإستقلال كوردستان بحث الموضوع مع بغداد أوّلاً قبل الذهاب إلى أنقرة وطهران وربما إلى عواصم أخرى ؟
3. إذا حاول قادة الكورد فرض الإنفصال على بغداد ، فهل تقوم الحرب بين المركز والإقليم ، وما هي الجهات التي تستند إليها كل جهة من النواحي العسكرية ، وماهي النتائج الكارثية من ورائها ؟
4. في حال إنفصال كوردستان ماذا سيكون مصير الأكراد في الوسط والجنوب ومصير غير الأكراد في كوردستان ؟
5. ما ذا سيكون مصير المناطق التي لا تزال موضع صراع والمسمات ( المناطق المتنازع عليها ) ، وماذا يمكن أن يحصل من إحتكاكات إجتماعية بين المكونات المختلفة فيها ؟
6. ماذا سيكون للصراع الكوردي الكوردي في هذه المرحلة من تأثير على تحقيق الإنفصال أو عدمه ؟

هذه الأسئلة غيضٌ من فيض علينا إيجاد الأجوبة لها ، فهي واجبنا الآن لا التشتت في قضايا فرعية بائسة .





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ييلماز جاويد

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ييلماز جاويد - برهم صالح أم مستقبل العراق ؟