

مولاي عبد الحكيم الزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 03:25

المحور: الادب والفن









عتاب

أَهيمُ وحيدا في سراديب الخيال

مثل نورس حَطَّ فوق شط من الرمال

يجول بناظره إلى متاهات البحار

باحثا عن بارقة أمل تؤنسه بالبقاء

في لُجَّة من نفايات الزمان

ينتشلني الفراغ في ومضة من أمان

يُذكرني بشمعتي وسط عتمة الظلام

بأمل يخفت كما تخفت نار بعيد الجيران

قائلا بحرقة ممزوجة بلوعة العتاب

أيها الإنسان

ليس على هذه الأرض

ما يستحق الوفاء.



الأربعاء 18 يناير 2017.