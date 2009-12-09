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الصفعة الروسية لايران


هيثم بن محمد شطورو
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 03:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


من هي ايران لتـفكر ان تـفرض اجنـدتها في سوريا على روسيا؟
أكد "لافروف" اليوم على ما اعترضت عليه ايران و هو دعوة الادارة الامريكية الجديدة للمحادثات التي ترمي الى ايجاد حل سياسي في سوريا. اضافة الى ذلك فان روسيا فتحت الدعوة لجميع الفصائل السورية المسلحة ما عدى "النصرة" "و داعش" للحوار السياسي. و عبر "جيش الاسلام" اليوم عن رغبته في دخول المفاوضات و وافـقت روسيا مباشرة..
من جهة اخرى تركت روسيا النظام السوري يحارب لوحده "داعش" في دير الزور و المعارك الطاحنة لازالت حامية الوطيس منذ ثلاثة ايام. و معناه ان انعدام التـدخل العسكري الروسي هو الحاسم في الانتصار العسكري على الارهاب.
فروسيا تـقول انها الفاعل الاساسي. بالتالي فاحلام ايران في احتلال سوريا قد خابت. من جهة اخرى ان النظام السوري او جزءا منه ان كان يتخيل انه يراوغ فقط لاجل ارجاع الامور الى ما كانت عليه قبل اندلاع شرارة الثورة السورية فهو واهم و غبي و لا يمتلك القدرة على تجسيد ذلك..
سوريا اليوم الفاعل الرئيسي فيها هي روسيا و لكن الذكاء الروسي يدرك جيدا ان سوريا لا يمكن ان تكون مقاطعة روسية، او ايرانية، او تعود كأن شيئا لم يكن..
معادلة الحرية و الدولة و التعايش في ضل تواجد روسي فاعل و وازن، و يحافظ على مصالحه كذلك، هذا ما تـذهب الى تحقيقه روسيا بكل حزم و قوة و ديبلوماسية و ذكاء..
فأبعاد المسالة السورية عالمية بالضرورة و هذا ليس جديدا في التاريخ. و ان كانت ايران تـتخيل ان الحرب ضد مشروع الدولة الاسلامية السنية يعني قيام مشروع ولاية الفقيه للرجعية الايرانية فهم واهمون و ذلك لسبب بسيط.. الثورة العربية تـتـقدم نحو الحداثة و ليس نحو الرجعية و ما صفحة الرجعية الا السالب الذي يقوي موجب القـفز الى الحداثة..





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هيثم بن محمد شطورو

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هيثم بن محمد شطورو - الصفعة الروسية لايران