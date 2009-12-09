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تعقيبا على قرار خلو الطرف ودفع فاتورة الكهرباء كشرطين للسفر من قطاع غزة:


سهيله عمر
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 03:19
المحور: مقابلات و حوارات
    


تعقيبا على قرار خلو الطرف ودفع فاتورة الكهرباء كشرطين للسفر من قطاع غزة:

من ابداعات حكومة حماس ان جعلت اخلاء الطرف مع شركة الكهرباء للتوزيع والبلديات شرط للسفر. لم يحدث هكذا قانون باي مكان بالعالم حتى لدى الاحتلال. القرار حتى الان عمم على التجار ورجال العمال المسافرون عبر ايريز ، لكن اتوقع ان يعمم على عامة الناس في حال نجاح تطبيقه. وتعقيبي على القرار:


1-معروف على مستوى العالم ان معاقبه من لا يدفع فاتوره ان يقطع عنه الخدمه او اجباره على تركيب عداد مسبق الدفع. اذكر مره في مصر ان كنت اقيم في فندق لم يدفع فاتوره كهرباء لثلاث اشهر، اتى موظف شركه الكهرباء واخذ العداد وطالب صاحب الفندق ان يدفع الفاتوه ليأخذ عداده، وعندما دفع اعاده اليه، بل طالبه ان يحضر بكهربائي ليركبه. من اين اتوا بابداعاتهم بحرمان من لا يدفع الفاتوره من سفره وتعطيل مصالحه واجهاد المسافر باجراءت ليست من شأنه. وهل ستعوضه شركة الكهرباء للتوزيع على تعطل مصلحته بسبب هذا القرار ؟؟

2- ترى هل يوجد علاقة بين السفر وفاتوره الماء والكهرباء.

3- هل يعقل ان يعاني شخص الامرين للحصول على تصريح للمرور من ايريز لمصلحه هامه جدا ويمنع لانه لم يقدم اخلاء طرف مع جهه لا علاقه لها بسفره من قريب او بعيد .

4- كيف لشخص ينتظر دور سنتين للسفر عبر معبر رفح ولا يعرف متى سيسافر، ويفاجأ باسمه بالجداول للسفر باليوم التالي من اعلانه بالكشوف ان يأتي باخلاء طرف ؟

5- ترى هل يطالب الاطفال ايضا باخلاء طرف مع شركة الكهرباء للتوزيع والبلديات ؟

6- قرار مدعاه للفوضى. كيف يتم التاكد لاي اشتراك ينتمي المسافر ؟ على سبيل المثال قد يدعي مسافر انه يستفيد من اشتراك لا يوجد عليها اي فاتوه مستحقه يخص احد قرباءه يينما هو يستفيد فعليا من اشتراك اخر عليه ديون فاتوره مستحقه للشركه ؟؟ لو القانون بهذا البساطه لطبقته الدول الاخرى، لكن الجميع يعرف ان تطبيقه صعب ومدعاه للفوضى وضياع المصالح.

7- قرار يدلل ان حركة حماس من يحاصر الشعب بسن قوانين تعسفيه تزيده معاناه فوق معاناته من حصاره وحرمانه من السفر بسبب رفضها تسليم معبر رفح للرئاسه. الا يتركوا السفر جانبا لان الشعب الغزاوي محروم اصلا منه، فلماذ يلاحقونه عليه لدى حصوله على فرصة سفر بعد معاناة قد تمتد سنوات ؟؟

8- قرار يدلل ان وزارة الداخليه في غزه تعمل تحت امرة البلديات وشركة الكهرباء للتوزيع، والا ما دخل وزارة الداخليه اذا مواطن دفع فاتوره كهرباء او ماء او لم يدفع لتمنعه من السفر .
sohilaps69@outlook.com





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سهيله عمر

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الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - سهيله عمر - تعقيبا على قرار خلو الطرف ودفع فاتورة الكهرباء كشرطين للسفر من قطاع غزة: