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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاطمة الفلاحي - شطر في قصيدة
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شطر في قصيدة
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاطمة الفلاحي - شطر في قصيدة