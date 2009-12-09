

فاطمة الفلاحي

الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:44

المحور: الادب والفن









.14.



الرؤى



تهاطلني الرؤى



لتطعنني غصة



في أعشار قلبي



وتكتنزني في ملتقى الرماد



* * *



تباغتني خطى حدسي



و معك الحب قد صدأ



فرتقتني في كفن السهو



و في بصمات قَصيّك



* * *



حين شح مداد محابرك



حذفتني شطراً



من قصيدك



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من ذاكرة معلقة - فاطمة الفلاحي