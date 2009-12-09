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شطر في قصيدة


فاطمة الفلاحي
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:44
المحور: الادب والفن
    


.14.

الرؤى

تهاطلني الرؤى

لتطعنني غصة

في أعشار قلبي

وتكتنزني في ملتقى الرماد

* * *

تباغتني خطى حدسي

و معك الحب قد صدأ

فرتقتني في كفن السهو

و في بصمات قَصيّك

* * *

حين شح مداد محابرك

حذفتني شطراً

من قصيدك

________________
من ذاكرة معلقة - فاطمة الفلاحي





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فاطمة الفلاحي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاطمة الفلاحي - شطر في قصيدة