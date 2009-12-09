أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نها أبو دقة - ماذا لو ؟؟؟؟!!!





اخر الافلام











المزيد.....

ماذا لو ؟؟؟؟!!!


نها أبو دقة
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:43
المحور: الادب والفن
    


ماذا لو .... ؟؟؟؟ ماذا لو ؟؟؟ !!!!

لا تخشوها ....... لم تعدْ تفتحُ عملَ الشّياطين !!!

بتنا نحيا عليها تارةً ونقتاتُّ تغريبةَ تسويفاتنا تارةً

أخرى .... وبات الشياطين تلامذةً لديكم صانعي

الظلام َ والمحن وزارعي اليباب ..... ماذا لو هجرنا

قواقعَ الحلزون وعقمتْ رتابةَ أيامنا شموسُ

الشغف .... ماذا لو بنينا جسورا" للمحبة ... للسّلام

وهدمنا سدودَ التّزمت والتّطرف وجدرانَ الكره

والبغضاء والظلم .... ؟؟؟!!! ماذا لو تقبّلتك بكل ما

أوتيتُ من بأس وإرادة وإنسانية فلونُك

لوني ....ودينُك ديني .... وربك ربي .... وفكرك

فكري ....... ووجعك وجعي ...ودمك دمي .....؟؟؟ !!!

ماذا لو أيقنّا أن الحربَ لا تصنعُ سلاما" ......

تشوّه الحضارةَ وتبذرُ القذارةَ والدّمار

والرذيلة .... ؟؟؟!!!! ماذا لو اقتنعنا أن هذا الكوكب

يتسع لنا جميعا" يملأنا آفاقا" لمحبتنا .. ورؤى لتسامح

قلوبنا ....ومسلّماتٍ لنبلِ أخلاقنا ..... وفتاوى لعراقة

أصولنا ....وجيناتٍ لطيبِ نسبنا .... ويكادُ يضيق

كوكبُنا فيتقلّص كخرمِ إبرةٍ لمزيدٍ من ألم .... هل

ثمة مساحة ضيّقة المدى .... قليلة اﻷلغام ....

صغيرة اﻷذى !!!؟؟؟؟ ..... تتسعُ لتوقِ قلوبنا ...

لضياءِ فرحنا ..... ﻷحلام تقهر كوابيسَ ألعابنا...ﻷمن

دروبٍ تكبر بأميالها أجسادُنا .... وبأمان تبرعم وتزهرُ

وتثمر خطانا ... ماذا لو أحصينا من ضاع من شبابنا

تحت الرّكام وخلف السحابِ وفي أجواف

البحار ...وعنادلَ فرّتْ جريحةً خارجَ أسرابها بعثرها

شتاتا" صخبُ البنادق وعبثُ القناصين ورهانُ

المختلين !!!!! ماذا لو توقفنا أبدا" عما نحن فيه من

هوسٍ ونهمٍ لرائحة الدماء ؟؟؟!!!! لقد أتخمَنا

ضلالُكم ...وصمّت حواسَنا صرخاتُ ضحاياكم ....

فدعوا للآلهة أفانينَها وللسمٰوات عدالتَها .... ماذا لو

أحرقنا صفحاتِنا العفنة .... وحاضرَنا المشين .... وبدأنا

نيقن قيمةَ الحياة ............ وغايةَ الوجود ..........
.
.....................
ماذا لو ؟؟؟؟!!!!!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نها أبو دقة

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- ماذا لو ؟؟؟؟!!!
- ألق ...
- ألق ...
- لكَ ..
- لكَ ..
- شذرة
- شذرة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الأطفال -يتذكرون اللغة- التي اعتادوا سماعها في الأشهر الأولى ...
- من قصد الكتابة إلى تعدد الإيقاع: رقية مهدي في -مناورات الخل ...
- الأطفال يتذكرون اللغة التي يسمعونها عقب ولادتهم
- بعد ربع قرن ضابط كي جي بي يكشف الساتر عن الرواية الضائعة وال ...
- أغنية بيقوللي
- الموارد تؤمن الحصص المائية الشتوية للمحافظات وتدعو لـ-ثقافة ...
- فيلم إثارة أمريكي عنوانه -سفاح إسطنبول-!
- الجزائر تعترف: رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أصبح لا مفر ...
- متاحف قطر تنظم معارض عالمية ربيع 2017
- الفائز بجائزة تي. أس. اليوت للشعر عام 2016 -

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نها أبو دقة - ماذا لو ؟؟؟؟!!!