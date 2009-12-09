

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:43

المحور: الادب والفن











1 قميص الرحلة

قدم

تبحث

عن جسد

جسد

من غبار



2 إملاق

تتراقص بنات الوديان

على هلال الجوع

والأكواخ

ضيعة الشمس العارية







3 حلم

كنا

أنا وأنت

مشينا على أسوار الليل

لنقرأ لغة الضوء



4 ظل

طيف منفرد

ينغمس في روح الشمس

يرافق الطريق



5 عزلة

وحده قمر الحقول

يبكي مع الشتاء



6 لقاء

أراك

حين يسبح

في حوض عينيك

ضوء الشروق





وداع7

متى انفصلنا

تقولين آسفة

وتعود

اللحظة

الغامضة على جفنيك



8 غائبة

لعلها تكون

ولا ترى

في لمحة أسيرة.....



ذ بياض أحمد/ المغرب /