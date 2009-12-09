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بيوت بدون جدران


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:43
المحور: الادب والفن
    



1 قميص الرحلة
قدم
تبحث
عن جسد
جسد
من غبار

2 إملاق
تتراقص بنات الوديان
على هلال الجوع
والأكواخ
ضيعة الشمس العارية



3 حلم
كنا
أنا وأنت
مشينا على أسوار الليل
لنقرأ لغة الضوء

4 ظل
طيف منفرد
ينغمس في روح الشمس
يرافق الطريق

5 عزلة
وحده قمر الحقول
يبكي مع الشتاء

6 لقاء
أراك
حين يسبح
في حوض عينيك
ضوء الشروق


وداع7
متى انفصلنا
تقولين آسفة
وتعود
اللحظة
الغامضة على جفنيك

8 غائبة
لعلها تكون
ولا ترى
في لمحة أسيرة.....

ذ بياض أحمد/ المغرب /





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بياض أحمد

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