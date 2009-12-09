

اياد حسن دايش

الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:40

المحور: الادب والفن









مطرقة زارا

الشجاعه ما يحتاجها من يدخل الى مدينته حتى تقرأ نصوصه المنتشره على جدرانها التي بنها بعد ان هدم جدران مدن الجهل الجهل وقلاع التخلف ،ثم كشف اخلاق الضعف التي يتمسك بها العبيد او يدجنون عليها .لغته تمزج بين لغه السماء حروف الارض لم يكن لديه مصباح الحكمة يحملة كل صباح ليبحث به عن إنسانه الاعلى عن حكمته واخلاقه .بل تجرا ان يسرق النور من الالهه حتى يهبها للأنسان حتى لو فقد عقله لينير للأتين من بعده طريق الرقي. كان هذا اهم أصل في دور الفيلسوف أن يهب النور ويُعبد الدروب للأتين من بعده .لم يكن يؤمن بأن الحكمة يمكن ان تقولها وأنت تسير كما كان إمام المشائين يفعلها .كانت اداة مطرقة وسندان بين عقل حاول خلقه وارض يهيئها حتى تهب الانسان وجوداً جديد يواجهه به كل بؤس الحياة الماضيه وظلمها وجهلها وجبروتها.أأمن أن الالم بداية الطريق الى النور وبوابة الانسان نحو الرقي والكمال حياة بلا ألم ليس لها معنى .لم يكن ضد الله كان ضد لصوصه لم يكن ضد الدين بل وقف ضد نصوصه.حين يتحالف المال والدين ليفسد الانسان وتجعله جزء من قطيع هذا ما رفضه بشدة .حاول وهتف وكتب بقوة عن انسانه الاعلى الذي يحمل مطرقه العقل ليقرع الاجراس ويهدم معاقل الجهل ليتحرر الانسان من اخلاق العبيد التي سرقت منه حياتة ووهبته اخلاق لا تليق بالانسان .حتى حينما تكلم كانت مخاضات حروفة بأسم نبي جاء يحررهم من عبوديهم هكذا تكلم زرادشت وكما قال نيتشه عنه هو للكل وليس لاحد لانه لم يرد للمعرفة ان تحتكرها طبقه كما في طبقات المال والسلطة .تمرده على كل ما هو سائد من زيف خداع جهل تخلف سرقة. حتى موت الله الذي هتف به بشجاعه نادره كان موتاً لضمير الانسان وروحه قيمه النبيله لان الله لم يمت بل نحن الذين قتلنا الله هذا ما اراده زارا حين نادى بأنه مات حتى حين رفض الله والدين بشجاعه كان يؤكد بأن الدين يكون عزاء للانسان وسط المحن والابتلاءات لذلك يجب أن يعوض عن الدين بالفن والادب. لون اخر من الوان التطهير والسمو بالانسان من خلال رفعة الفكر بالفن والادب والثقافة . الاغرب انه عشق الماء كثيردعى له ليرفض الخمر لانه يذهب بالعقل كما يذهب الدين به. فلسفه الماء بعيون نيتشه يقرأ من خلالها رؤيته لدور التطهر في حياة الانسان كما يغتسل بالماء ليتطهر الجسد يحتاج الانسان أن يطهر عقله حتى لو كان بطرقه وتقريعه وعدم السماح له أن يكون جسدا مع القطيع ثم عقل خانع خاضع. حين حدد بوضوح أن الملاذ الامن بأن تبقى حرأ هو ان تفر بوحدك أن تهرب بذاتك وتقارع الجهل بحروفك بكلماتك حتى تتهيئه لوحدتك بشجاعه وأن تتبسل بموقفك حين تتهم وتتجاهل من قبل المجتمع الذي تحاول ان تحرره من زيف الفضيلة وكذبها والتدين المخادع .نيتشه الفيلسوف الالماني والثائر على نصوص الكهنه وانصاف الثقافة يجب ان يقرأ كل حين وان تحمل نصوصه وافكارة بكل جامعه لتعاد من جديد روح الثورة والتمرد على كل ما هو مألوف .المألوف الذي يصنعنا جزء من قطيع لا هم لنا سوى مأكل ومشرب ونوم والايمان والتسليم على حساب العقل وجوهرة . ستبقى كتب نيتشه ونصوصه وافكاره خالده لتثير وتعزز روح التمرد روح التساؤل والجرأءه التي يفقدها الجميع والصلابه حين يفر الكل.





ومضة :

ابدؤوا بالثقة في أنفسكم فالذي لا يثق بنفسه يكذب دائماً.

فريدريك نيتشه







اياد حسن دايش