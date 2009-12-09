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يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:39
المحور: الادب والفن
    


أحنن ليك واتشهاك
يا لجنك حلم
ياكلي عطش، يالماي
واتعناك.
أحبك لو تجي
وتمر مرور الطيف
حتى لو غفل، ويمر عليّ طرواك،
واضنك جذب، ما مريت.
أحطلك شهكَتي، شاهد
ومن بيابي العين، شاهد
ومن رفيف الكَلب، شاهد
وجذبلك ضمير الظن
واخليهم يصيرون أعلى جيتك يا حبيبي شهود.
يالمعدود،
على كَد البقه بعمري
وكَلك زدت عالمعدود.
آخ اشكثر عطبني لهيبك،
وحتى لو بعد وزود
أكلك زود.
ولك يبسني الحنين
وصرت بس نتاك.
أفز ويا النبض
لو نكَط بكَلبي
واكول أفيش واترجاك.
يا لمليت من فركَاك
وين تريد اضمك
من كثر خوفي عليك
وأنت بكل كتر مني،
تشوغ الروح، واتمناك
بين النفس والنفس،
لو حطيت،
أكلك ليش صرت بعيد
تعال بريتي ألك محطاط،
أو لو بين الرمش والرمش تتمايل
أو يصير الشوف بس أنت،
أكلك صير كل الشوف.
يا هلبت تجي
وسولفلك على اللي صار
والما صار،
واشكيلك..
وشوفك

من اهواك
وحتى، لو مدري شكًلك،
يا حلو
بالكَلب شو خليت،
من فركَاك؟!.





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يعقوب زامل الربيعي

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