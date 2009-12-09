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الضياء


ا.د. حسن البياتي
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:38
المحور: الادب والفن
    


الضياء
شعر: د.حسن البياتي

ها أنني قد عدت ملهوفَ الخطى ،

شوقاً الى عينيكَ ، يا وطني الحبيبْ !

لكنْ بلا عينين ِ ، هل تلقى فتاكَ

بصدرك السمح الرحيب ؟

عار ٍ أنا ، إلا من الحب الذي أرضعتني

من مولدي حتى شفا عمري المعمد بالظلامْ ،

عار ٍ أنا ، إلا من الأمل الذي ألهمتني ،

فعبيره لمـّا يزل
ينساب في مسرى وجودي المستضام ...

قبــّلتُ تـرْبك في المنام

ونهلتُ من ينبوعك القدسيِّ

ما شاءت عروقي والعظام

في ليل أحلامي الغنية بالاحبة والعناقْ

وضجيج ِ احفادي – مناديل الرجاءْ :

يا جدَنا ، عاد الضياءْ ،

إفتح عيونَك ، جدَنا ،

بحرٌ من الانوارِ يحتضنُ العراق ...

لندن – 9 نيسان 2012





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ا.د. حسن البياتي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ا.د. حسن البياتي - الضياء