

ا.د. حسن البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 22:38

المحور: الادب والفن









الضياء

شعر: د.حسن البياتي



ها أنني قد عدت ملهوفَ الخطى ،



شوقاً الى عينيكَ ، يا وطني الحبيبْ !



لكنْ بلا عينين ِ ، هل تلقى فتاكَ



بصدرك السمح الرحيب ؟



عار ٍ أنا ، إلا من الحب الذي أرضعتني



من مولدي حتى شفا عمري المعمد بالظلامْ ،



عار ٍ أنا ، إلا من الأمل الذي ألهمتني ،



فعبيره لمـّا يزل

ينساب في مسرى وجودي المستضام ...



قبــّلتُ تـرْبك في المنام



ونهلتُ من ينبوعك القدسيِّ



ما شاءت عروقي والعظام



في ليل أحلامي الغنية بالاحبة والعناقْ



وضجيج ِ احفادي – مناديل الرجاءْ :



يا جدَنا ، عاد الضياءْ ،



إفتح عيونَك ، جدَنا ،



بحرٌ من الانوارِ يحتضنُ العراق ...



لندن – 9 نيسان 2012