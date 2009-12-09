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الإيمان بالقرآن بسبب الجن


سامي الذيب
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 17:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


وصلتني اليوم رسالة باللغة الأنكليزية من قارئ من شمال افريقيا لن اذكر لا اسمه ولا عنوانه ولا بلده.
انقل لكم تلك الرسالة كما وصلتني بالإنكليزية مع ردي عليها بعد حصولي على اذن القارئ
.
رسالة القارئ كما وصلتني
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I hope you are great. My name is XXX. I am from XXX. I speak Arabic. I just find it easier to type in English. I ve watched almost all your lectures on YouTube on the Black Duck. I was a strong believer in Islam, but I started having some doubt lately. I find your arguments really strong concerning mistakes in Coran and that it is not Allah s speech. But I have gone through a lot last two years and that still tells me that Coran could be from Allah. It s really a long story but I will try to be brief.

My wife was not feeling ok for a period of time. Once she told me she saw and heard some creatures that I coudln t see´-or-hear. she was frightned. The first thing i thought about was Jin so i started reciting some Quran. I spoke to that Jin inside her. the next day, we went to a Raqi. After reciting some Quran, that jin spoke again. and after taking some oils and putting Misk. she was healed. the jin never spoke again even after my wife listened to Quran, which she couldnt do before. I was amazed how Quran was so strong on the jin and how the Raqi tortured that Jin with Ruqya water.

Another thing that i ask myself. how can christians do exorcism and torture ghosts with the cross, which for us muslims is the beggest lie in christianity and that it never happened? Then why does it have this power?
I am really confused. was my wife haunted? if it is not what all this on youtube and those videos of ruqya? like this one
https://www.youtube.com/watch?v=EWOto7XtGDI
´-or-was it just a psychological disorder?

Could you please help me with anything to answer these questions? Because I fell this is the last path I need to follow , then decide.

Thank you very much for your time. I really appreciate it.
Yours
.
وكان ردي
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اخي الفاضل
تحية طيبة وبعد
شكرا على الثقة
إن رحت إلى مصر، ستجد مسلمين يذهبون عند رجال الدين الأقباط للشفاء من الجن
ويحلف لك رجال الدين المسيحيون انهم قاموا فعلا بشاء مثل تلك الحالات
كما ان هناك مسلمون يذهبون إلى ضريح القديس شاربل في لبنان ويأكدون لك انهم حصلوا على عجائب شفاء بسبب زيارتهم وصلاتهم لذلك القديس اللبناني
وهناك من يذهب إلى مدينة لورد في فرنسا جيث يعتقدون ان العذراء مريم ظهرت ومنهم من يحصل على الشفاء من امراضهم
إن اردت يمكنني ان ابعث لك عدة اشرطة تتكلم عن هذه الحالات.
انا شخصيا لا ابني معتقدي على معجزات ولكن على عقلي
وعقلي يقول لي انه لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور
وكل كتاب هو كتاب بشري، وكل ما هو بشري يصيب ويخطئ
وحتى ان كان كتاب خال من أي اخطاء لغوية، فهذا لا يعني انه من السماء
وتكلمي عن اخطاء القرآن اللغوية -- علما باني وجدت اكثر من 2500 خطأ -- لا يهدف لإثبات ان القرآن هو كتاب بشري، لأن هذا الأمر مفروغ منه كما ذكرت، ولكن لفهم القرآن ومساعدتي في ترجمته.
ولا اريد ان اقدم لك الأدلة على أن التوراة والأنجيل والقرآن وكتاب الف ليلة كتب بشرية. فهذا امر بديهي عندي.
وكما ترى من اشرطتي، لا احاول ان اقنع احد ولن احاول أبدا اقناع احد بأن يتحول للمسيحية رغم اني مسيحي -- على طريقتي الخاصة، ولكن لاستعمال العقل
ابحث عن الحقيقة وفكر وخذ الطريق الذي يتفق مع عقلك وضميرك.
ولكن ان قررت ان تخرج من الدين الإسلامي، أرجوك ان لا تعرض نفسك للخطر
فمجتمعنا لا يرحم، ورجال الدين لا يرحمون. فهم يريدون منك ان تتبع رأيهم... وإلا تم قتلك أو حرمانك من ابسط حقوقك كإنسان
وانت تعرف ان برنامج البط الأسود تم توقيفه لأن من يقوم به يخاف على حياته.
ولو ان أي مفكر مسلم في مصر انتقد القرآن، لتم قتله. ولذلك يقوم المفكرون بانتقاد صحيح البخاري وغيره من كتب التراث الإسلامي ولكن لا يمسون بالقرآن لا من قريب ولا من بعيد. ولو ان استاذ جامعي في الدول العربية قال بوجود خطأ لغوي واحد في القرآن، لتم فصله من عمله.
وأخيرا اتمنى لك الطمأنينة والسلام والتوفيق في حياتك.
نهارك سعيد.
.
النبي د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61
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سامي الذيب

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - الإيمان بالقرآن بسبب الجن