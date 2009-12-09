

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 04:47

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









من سيحرق الطبخة ويقلب الطاولة ؟ من اليوميات

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نغمة " الفيدراليات " منتشرة في هذه الأيام والأوقات

في الإعلام والبوستات في السر والعلن

من زمان بيرسلوا لنا على البريد خرائط التقسيم - وأنا بس شوفها " بِغِطّ وبغمِّ " على قلبي

من زمان نحن ضد هذا التقسيم والخرائط ومن تخدم يعني تقسيم سوريا إلى دويلات كيانات إمارات ومشيخات وحروب لاتنته لمئات السنين

هذا يعني ما عاد في دولة إسمها سور يا بالسوري الدارج "" بح سوريا "" ويا ريت هون وبَس كل واحد بياخذ مساحة دائرته أي دويلته الخاصة يعني ( طنجرته قميصه منشرَه وبسطاره وووو ...)

وإذا بدنا نحكي بالطوائف والدين - وهذا ليس من لغتي وخطابي أ و مبادئي وكل كتاباتي تشهد على ذلك - يعني المسيحية والسنّة بيطلعوهم برا برا أو تحت نظام الذمّة والوصاية , بيلحقو شويّ بتركيا وشويّ بالأردن وشوي بالخيام وعلى اللجوء لَ ألله يفرجها وتقوم القيامة من جديد بعد 50 - 100 سنة

يعني بتكون الأسرة الحاكمة في سوريا مع روسيا وحزب الله والفقيه أخذت " سوريا المفيدة " كما يسمونها النظام وأعوانه - ناقص سوريا المقطعة شقف شقف !! مع داعش مع القاعدة مع إسرائيل الله أعلم في الصحراء والبادية يمكن !

والله تفصيل حلو كثير يا داشرين

من أعطاكم الحق في تمزيق خاريطة بلادنا ...

لازم يعرف العالم

أن سوريا واحدة لا تتجزأ .. نريدها دولة ديمقراطية علمانية دولة قانون ومؤسسات " الدين لله والوطن للجميع " وما راح نسلمها لكم يا نصّابين طوال ما نحن والأحرار والشرفاء عايشين

وَيْن أنتو رايحين يا سراقين لصوص العصر 21

تسقط مجالسكم ومؤتمراتكم وتفصيلاتكم الجهنمية وجيوبكم الحرامية

لا تنسوا أن " سوريا أم المطبخ الشرقي وأسراره "

والثورات والأبطال والشهداء

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رؤساء الدول الكبار مشغولين في سوريا ( أوباما , طرامب , وبوتين ) ... والدول التابعة لهم ..

يوم غزل ويوم تجسّس

منفعلين معصّبين متراشقين قلقين متخانقين متصالحين

والدول الأصغر الأقليمية

ناطرين . يوم حردانين ويوم راضيين

على الحصّة والدور والمساحة والشفط

يوم بيتصالحوا وشهر عسل

ويوم بتحمَى بيناتهم

ما منعرف على شو مختلفين

كل واحد بيقول للثاني " استنا استنا " استناني عند الآستانوف ... أو

في جنيف وجنفييف أنا بفرْجيك

هاي سوريا إلي لأ موإلك لأ إلي

الله لا يوفقكن كلكم سوا .. الله لا يوفّق الجميع

يا " داشرين"

ما في مين يضبّكم داشرين !!؟.................... 16 - 17 - 1 - 2017

مريم نجمه