أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - مريم نجمه - مَنْ سيحرق الطبخة .. ويقلب الطاولة ؟





اخر الافلام











المزيد.....

مَنْ سيحرق الطبخة .. ويقلب الطاولة ؟


مريم نجمه
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 04:47
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    


من سيحرق الطبخة ويقلب الطاولة ؟ من اليوميات
---------------------------------------
نغمة " الفيدراليات " منتشرة في هذه الأيام والأوقات
في الإعلام والبوستات في السر والعلن
من زمان بيرسلوا لنا على البريد خرائط التقسيم - وأنا بس شوفها " بِغِطّ وبغمِّ " على قلبي
من زمان نحن ضد هذا التقسيم والخرائط ومن تخدم يعني تقسيم سوريا إلى دويلات كيانات إمارات ومشيخات وحروب لاتنته لمئات السنين
هذا يعني ما عاد في دولة إسمها سور يا بالسوري الدارج "" بح سوريا "" ويا ريت هون وبَس كل واحد بياخذ مساحة دائرته أي دويلته الخاصة يعني ( طنجرته قميصه منشرَه وبسطاره وووو ...)
وإذا بدنا نحكي بالطوائف والدين - وهذا ليس من لغتي وخطابي أ و مبادئي وكل كتاباتي تشهد على ذلك - يعني المسيحية والسنّة بيطلعوهم برا برا أو تحت نظام الذمّة والوصاية , بيلحقو شويّ بتركيا وشويّ بالأردن وشوي بالخيام وعلى اللجوء لَ ألله يفرجها وتقوم القيامة من جديد بعد 50 - 100 سنة
يعني بتكون الأسرة الحاكمة في سوريا مع روسيا وحزب الله والفقيه أخذت " سوريا المفيدة " كما يسمونها النظام وأعوانه - ناقص سوريا المقطعة شقف شقف !! مع داعش مع القاعدة مع إسرائيل الله أعلم في الصحراء والبادية يمكن !
والله تفصيل حلو كثير يا داشرين
من أعطاكم الحق في تمزيق خاريطة بلادنا ...
لازم يعرف العالم
أن سوريا واحدة لا تتجزأ .. نريدها دولة ديمقراطية علمانية دولة قانون ومؤسسات " الدين لله والوطن للجميع " وما راح نسلمها لكم يا نصّابين طوال ما نحن والأحرار والشرفاء عايشين
وَيْن أنتو رايحين يا سراقين لصوص العصر 21
تسقط مجالسكم ومؤتمراتكم وتفصيلاتكم الجهنمية وجيوبكم الحرامية
لا تنسوا أن " سوريا أم المطبخ الشرقي وأسراره "
والثورات والأبطال والشهداء
***


رؤساء الدول الكبار مشغولين في سوريا ( أوباما , طرامب , وبوتين ) ... والدول التابعة لهم ..
يوم غزل ويوم تجسّس
منفعلين معصّبين متراشقين قلقين متخانقين متصالحين
والدول الأصغر الأقليمية
ناطرين . يوم حردانين ويوم راضيين
على الحصّة والدور والمساحة والشفط
يوم بيتصالحوا وشهر عسل
ويوم بتحمَى بيناتهم
ما منعرف على شو مختلفين
كل واحد بيقول للثاني " استنا استنا " استناني عند الآستانوف ... أو
في جنيف وجنفييف أنا بفرْجيك
هاي سوريا إلي لأ موإلك لأ إلي
الله لا يوفقكن كلكم سوا .. الله لا يوفّق الجميع
يا " داشرين"
ما في مين يضبّكم داشرين !!؟.................... 16 - 17 - 1 - 2017
مريم نجمه





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مريم نجمه

إجمالي القراءات: 5,639,552
المقالات المنشورة: 1,063
- مقطتفات من مسيرة حياة - 1
- أعرف بلادك : الصيد والصيادين - صيدناويات ؟
- الطبيب جورج حاتم : تعريف - 9
- فضاءات .. الثورة قانون الحياة
- ردّ , على الرئيس بوتين في حربه ( غير المقدسة ) - إنجيليات
- مبروك للشعب اللبناني الشقيق
- تعابير عامية جديدة - 15
- أكشِن داعش !
- ما زال مركز القيامة سوريا , مملكة الرعب والموت -
- مسجد صيدنايا والذكريات - 3
- الزنزلخت - عالم النبات - 5
- تعريف : لافييت - 8
- بسيطة ... لأ , موبسيطة ! من اليوميات - 111
- لست وحدي ..
- أعرف بلادك : كهف بان - مواقع تحاكي التاريخ - 5
- الحب ثورة !
- استراحة المساء - لا تيأسوا , سنصعد للأعالي , لأن الحق معنا - ...
- من اليوميات - 109
- أعرف بلادك - الجليل - 4
- لصوص العصر !

المزيد.....


وكالة أنباء اليسار
- خريجو الإعلام في لبنان... هل سيتأثرون بأزمة الصحافة؟
- الشيوعي المصري: تيران وصنافير مصرية
- الجنود المجهولون... آن لهم أن يفرحوا
- العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تحولت إلى حقل ألغام
- إعادة إعمار سوريا انطلقت.. أي تمويل.. أي قطاعات؟!/ فراس مقلّ ...
- لبنان بلا شركة نفط وغاز وطنيّة: إلى السمسرة در
- نعم لمكافحة الفساد
- موسكو تجمع الفصائل الفلسطينية لتوحيد صفوفها
- خطة إنقاذ نهر الليطاني: مكانك راوح
- 610 ملايين دولار تكلفة التغيّر المناخي في لبنان

المزيد.....
كتب ودراسات
- الربيع العربي المزعوم / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- أزمة السلطة للأناركي النقابي الروسي الكسندر شابيرو - 1917 / مازن كم الماز
- تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى بمركزى الرحما ... / بشير صقر
- ثورات الشرق الاوسط - الاسباب والنتائج والدروس / رياض السندي
- بعض ما تطرق إليه كتاب الفقراء الجدد للباحث الاقتصادي حسن الر ... / حسن عطا الرضيع
- ثورة 14 تموز بين أنصارها وخصومها / جاسم الحلوائي
- مصر، كفاح عمالي قوي ، وارث يساري مشوه. / بن حلمي حاليم
- تونس : الانتفاضة والثورة / فريد العليبي
- معالم ومنعطفات الثورة المصرية من 2011 إلى 2014 - الجزء الثال ... / احمد حسن

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - مريم نجمه - مَنْ سيحرق الطبخة .. ويقلب الطاولة ؟