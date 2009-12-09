

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 01:37

المحور: الادب والفن









ها نحن نعودُ

ليقتربَ الموتُ من نهايتِهِ

***

ها هي الوسائدُ تَغفو

لنكفَّ عن جمعِ البكاء

***

نبدأ ألحانًا جديدةً

ويغيبُ ألف عامٍ آخر

عن ارتشافِ ألف ألمٍ آخر

وألف رقصةٍ على مذبحِ لحنٍ آخر

***

يأتي الليلُ فتدنو الحقيقةُ

من حُطامِها لثوانٍ

تلهثُ اللحظاتُ الضائعةُ

إلى حضنِ يَراعِ الدمعِ

تَهذي السجونُ من أقاصي

النفسِ المُشتاقةِ

إلى لِقاءِ الثرى المُحطّمِ

***

حاضرة هي في اعتذاراتها

تتنهدُ في غير زرقتها

تنحني جاثيةً في غير غربتها

***

تستعيدُ جوازَ المساءات في سفرها

تقتضي من الأمسِ أمرها

تأخذ عروسَ الهمسِ أَحجارَها.

تهجر السجون بيوتها

***

أرضٌ لا تعهدُ ألما لنفسها

تعتقلُ وداعها والموتُ قابع

يختبئ بين دمعها

***

كي يكوّن الوجدانُ أسوارَ ظلالِ

و ترمقَ بعينِ الصمودِ عينَ الاحتدامِ

كي يتغيبَ الوهمُ

وتلهث رائحةُ الحياة