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وطن لا أرض....


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 01:37
المحور: الادب والفن
    


ها نحن نعودُ
ليقتربَ الموتُ من نهايتِهِ
***
ها هي الوسائدُ تَغفو
لنكفَّ عن جمعِ البكاء
***
نبدأ ألحانًا جديدةً
ويغيبُ ألف عامٍ آخر
عن ارتشافِ ألف ألمٍ آخر
وألف رقصةٍ على مذبحِ لحنٍ آخر
***
يأتي الليلُ فتدنو الحقيقةُ
من حُطامِها لثوانٍ
تلهثُ اللحظاتُ الضائعةُ
إلى حضنِ يَراعِ الدمعِ
تَهذي السجونُ من أقاصي
النفسِ المُشتاقةِ
إلى لِقاءِ الثرى المُحطّمِ
***
حاضرة هي في اعتذاراتها
تتنهدُ في غير زرقتها
تنحني جاثيةً في غير غربتها
***
تستعيدُ جوازَ المساءات في سفرها
تقتضي من الأمسِ أمرها
تأخذ عروسَ الهمسِ أَحجارَها.
تهجر السجون بيوتها
***
أرضٌ لا تعهدُ ألما لنفسها
تعتقلُ وداعها والموتُ قابع
يختبئ بين دمعها
***
كي يكوّن الوجدانُ أسوارَ ظلالِ
و ترمقَ بعينِ الصمودِ عينَ الاحتدامِ
كي يتغيبَ الوهمُ
وتلهث رائحةُ الحياة





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