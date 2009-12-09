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تموز .. موت وقيامة


حبيب محمد تقي
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 23:44
المحور: الادب والفن
    


تموز .. موت وقيامة ..
- * - * - * - * - * - * - * -
منذُ سبعة وتسعين لوحة
وتهنيد العراق
لم يمضي إلـى غايتـِه
والشكر لثورة العشرين

فيصل بن الشريف حسين
مسقط رأسه القاهرة
والهوى بغداد
يُعَرَّش المولود
في حضرة العصمة البريطانية

الحرب إنتهت أجازتها
أمرائها جائعين
هتلر له في العراق
رشيد عالي الكيلاني معين
تشرشل بنوري السعيد
وعبد الإله يستعين
البلاشفة الروس
وضعوا بيوسف سلمان يوسف فهد
قرارهم المكين

غليان في ظل الحرس القديم
إِيذاناً بإنتهاء البدء
تموز
إله العسكر الند
موت وقيامة

علم لا يخفق في الريح
والسقوف ما اِنفكَّ عنها الصفيح
والسعادة ممنوعة من التجوال
شبيبة في عقر بغدادها
عاطلة عن الحياة
تختلق لها الأعذار
تنابلة من هذا الزمان
بـلا ميل
ولا خـيـل
ولا عراق عـرفـُهـا

- حبيب محمد تقي -





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حبيب محمد تقي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حبيب محمد تقي - تموز .. موت وقيامة