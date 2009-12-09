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عربي أنا


محمد شودان
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 23:43
المحور: الادب والفن
    


عربي أنا
عربي أنا يا ابن الكذا
وبالضاد بلغنا المدى
عرب نحن ما كادت الأعادي
وما بلغ بنا السقم والأدى
عربي ولجدي كانت في الصحراء خيمة
وفي الحاضرة الخير والندى
ما ضر الزمان لو ما تبدل
ولولا حكم حريتنا أصنام القذى
ألا أيها الشاتم عروبتي
ألا فلا تحجم
لك أن تسب ما شئت فإنما
بالأمس كان كلب الخيمة
واليوم حكم
فإن تقهقرنا فإنما
بغصة الريق يظهر الصديق
ويتجلى الصل الأرقم
محمد شودان





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محمد شودان

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