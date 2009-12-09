

سراب شكري العقيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 23:43

المحور: الادب والفن









امضي بعيدا....

فالحلم الذي انتشى بيننا

سرقته الخيبات والقبلة

تصحرتْ في ذاك المساء

وغيمتك اضاعتْ طريقها

الى قلبي .........

امضي بعيدا ....

وسادتك باتتْ منفى

وانا عشقتك وطنا

ألا يكفيني منفى واحد ؟؟؟

ووطن منفيٌ في جسدي

وخرائط جسدي

تشي برحلاتك....

ستمضي بعيدا

وأمضي بعيدا

عطرُ الوردة باقٍ

تأكدْ !

وحكايتنا تبقى

أجمل قصائدك....