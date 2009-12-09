

عدلي جندي

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 23:42

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









دواعش ..من حيث لا يعلمون..!

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19)

المُسلم كائن مظلوم فقد ورث دين داعشي من حيث لا يعلم (الإسلام) عن والديه في حماية السلطات الزمنية بالتحالف مع السلطة الدينية

يؤمن المُسلم بحسب ميلاده أن الإسلام هو دين الله والقرآن كلامه....!! ويخشي في نفس الوقت مجرد التفكير والبحث عن حقيقة دين الله وكلامه (القرآن) كميراث وسرد تاريخي مزور نقلاً عن أحداث وكُتب تداولتها ممالك و أتباع ديانات سابقة له (للإسلام) في صحراء الربع الخالي ليس فقط بل إضافة إليّ ما سبق تم ضمّ ممالك وغزوات لا تمت بأي صلة لتاريخ ظهور النبي محمد مثل حُقبة ( الدولة الأموية) منذ الخليفة مروان بن عبد الملك وورثته رابط

‏http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=384053

الدواعش من حيث لا يعلمون يمارسون عن رضي ودون علمهم أخلاق سافلة حقيرة و رديئة لا تمت للإنسانية بأي صلة أو صفة فتجدهم يغلقون الشوارع أيام الجمع من أجل الدعاء بأصوات جهورية علي من يخالفهم المعتقد ...اللهم رمل نسائهم يتم أطفالهم زلزل الأرض تحت أقدامهم....!!! لا يهم كم القاذورات المحيطة بأحيائهم ولا يهم مشاعر الآخر عند سماعه بذاءتهم ثم عندما تناقش أحد المصلين في مرجعية جرائم وإرهاب الدواعش ينفي تماماً عن دينه الأسلامي مرجعيته الداعشية ..(حدث مع صديق مُسلمْ )

تم تعرية إمرأة مسيحية مُسنّة في المنيا وتم توثيق الأمر في محاضر ولقاءات تليفزيونية ولكن في غفلة من الحس الإنساني والمشاعر السوية ولأن المتهمين علي دين الدواعش والضحية مسيحية فقد تمت عملية تبديل المحضر الموثق وتغيير شهادة الشهود فلا يصح أن يُحاكم داعشي علي ما إقترفه من إجرام وإرهاب بحق الكفرة وتم حِفظ القضية ليس فقط بل يُطالب الدواعش وبدم بارد أن تعوضهم الضحية عن ذلها وهوانها بمليون جنيه (دفع الجزية وهي عن يد صاغرة ) تابع الدواعش في مصر بكاملها القضية ولم تشك المحكمة (القضاة) في تزوير المحضر فالضحية كافرة والمجرمين مؤمنين بإله الدواعش الذي لا شريك له ولم يلد ولم يولد في الإجرام والإرهاب الإلهي مثيله ......!!! و

قال : ( ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ) أي : من جحد بما أنزل الله في كتابه فإن الله سيجازيه على ذلك ، ويحاسبه على تكذيبه ، ويعاقبه على مخالفته كتابه ..

الضحية كافرة بآيات كتاب الدواعش ولذا يعاقبها الله أو من ينوب عنه من الدواعش

بالطبع الدين عند الله (الداعشي ) هو دين دولة مصر مكتوب في دستورها وفِي الدستور أيضا شرع الله الداعشي هو مرجعية للقوانين ...

المُسلم المولود علي دين الدواعش لا يزال علي يقين أن الصمت عن إنتقاد هكذا إجرام وإرهاب مكتوب في دستور ويمارسه غالبيته هو إعلاء لدين إله الرحمة والهدي ..

إنهم دواعش ..من ...أو ....حيث يعلمون أن الدين عند الله..........!!!!!!!؟ .