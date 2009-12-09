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"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
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|الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - خالد دربندي - الحوار من ضروريات الحياة
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الحوار من ضروريات الحياة
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|الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - خالد دربندي - الحوار من ضروريات الحياة