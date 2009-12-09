

نشات نصر سلامه

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 21:29

المحور: المجتمع المدني









ادى تعويم الجنيه المصري الى توابع عديدة كان اخرها حدوث ارتفاع شديد فى اسعار الادوية ومعظم السلع فى الاسواق ,حتى اصبح للسلعه اكثر من سعر فى الاسواق .ولا يختلف احد على ان خطوه تعويم الجنيه كانت ضرورة اقتصاديه هامة لاصلاح تراكمات اقتصادية قديمه ادت الى زياده ترهل الاقتصاد المصرى عبر عشرات السنولت الماضية مما ادى الى ارتفاع الفجوه بين سعر السوق والسعر المعلن عنه بالبنوك وكان فرق السعر يمثل استنزاف اقتصادى ضخم لمصر .. ولكن السؤال المهم هنا وهو ..هل درست القياده السياسية فى مصر تاثير التعويم على الوضع الاجتماعى المصرى وهل وضعت اليات تنفيذية كافيه لتقليل هذه الاثار ما امكن

ان فكرة التعويم هى صحيحة مائه فى المائة ولكن يجب اطلاع الشعب عبر وسائل الاعلام المختلفة عن الطرق المختلفة التى يستطيع بها كل مواطن مصرى تعويض هذا الارتفاع فى الاسعار لان الاثار الاجتماعية لو ذادت عن الحد سيصبح هذا القرار اتخذ فى وقت خطأ او بطريقة خاطئة .. وساعتها سيعتبر قرار عشوائى رغم صحته .

وهناك قرار مهم جدا اعتقد انه جارى دراسته وهو رفع الدعم التموينى ودعم المحروقات ... فالدعم التموينى كان لتقليد ما حدث فى اوروبا ابان الحرب العالمية الثانيه عندما كانت السلع التمونيه غير متوفرة بالاسواق نظرا لظروف الحرب .. وتدريجيا قامت معظم دول اوروبا بالغاء الدعم التموينى واستبدلته بالدعم النقدى للفرد كل على حسب حالته لمنع الفاقد الضخم فى حاله الدعم التموينى ولضمان وصوله مباشرة لصاحب الدعم . واعتقد انه قد ان الاوان لتسير مصر فى هذا الاتجاه ولكن بعد دراسه متانية ودقيقة والاعتماد على قاعدة بيانات حقيقية حتى لا يصبح القرار عشوائى ويحدث اضطراب شديد للطبقات الشعبيه البسيطة والمتوسطة فى مصر وهى تمثل الغالبيه العظمى . نفس الشئ بخصوص دعم المحروقات .. هذا غير موجود بمعظم دول الغرب كل سلعه لها ثمنها الحقيقى بينما فى مصر صاحب السيارة المرسيدس يتم دعم بنزينه مثل الفقير الذى يستعما البوتجاز وهذا يمثل استنزاف لاقتصاد مصر منذ عشرات السنين وجاء الوقت لتصحيح كل ذلك ولكن يجب اخذ راى الخبراء والمتخصصين قبل اصدار اى قرار وبحث اليه التنفيذ وسد كل الثغرات المحتمله وليعرف كل مواطن مصرى بكم تستطيع الدوله ان تنفق عليه لدعمه رغم الظروف الاقتصادية السيئة . لان اتخاذ اى قرار سياسى تنفيذى بدون دراسة عميقة هو قرار عشوائى يؤدى الى كوارث اجتماعية فى المستقبل ..مصر فى غنى عنها .