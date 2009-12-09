أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - نشات نصر سلامه - العشوائية المصرية





اخر الافلام











المزيد.....

العشوائية المصرية


نشات نصر سلامه
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 21:29
المحور: المجتمع المدني
    


ادى تعويم الجنيه المصري الى توابع عديدة كان اخرها حدوث ارتفاع شديد فى اسعار الادوية ومعظم السلع فى الاسواق ,حتى اصبح للسلعه اكثر من سعر فى الاسواق .ولا يختلف احد على ان خطوه تعويم الجنيه كانت ضرورة اقتصاديه هامة لاصلاح تراكمات اقتصادية قديمه ادت الى زياده ترهل الاقتصاد المصرى عبر عشرات السنولت الماضية مما ادى الى ارتفاع الفجوه بين سعر السوق والسعر المعلن عنه بالبنوك وكان فرق السعر يمثل استنزاف اقتصادى ضخم لمصر .. ولكن السؤال المهم هنا وهو ..هل درست القياده السياسية فى مصر تاثير التعويم على الوضع الاجتماعى المصرى وهل وضعت اليات تنفيذية كافيه لتقليل هذه الاثار ما امكن
ان فكرة التعويم هى صحيحة مائه فى المائة ولكن يجب اطلاع الشعب عبر وسائل الاعلام المختلفة عن الطرق المختلفة التى يستطيع بها كل مواطن مصرى تعويض هذا الارتفاع فى الاسعار لان الاثار الاجتماعية لو ذادت عن الحد سيصبح هذا القرار اتخذ فى وقت خطأ او بطريقة خاطئة .. وساعتها سيعتبر قرار عشوائى رغم صحته .
وهناك قرار مهم جدا اعتقد انه جارى دراسته وهو رفع الدعم التموينى ودعم المحروقات ... فالدعم التموينى كان لتقليد ما حدث فى اوروبا ابان الحرب العالمية الثانيه عندما كانت السلع التمونيه غير متوفرة بالاسواق نظرا لظروف الحرب .. وتدريجيا قامت معظم دول اوروبا بالغاء الدعم التموينى واستبدلته بالدعم النقدى للفرد كل على حسب حالته لمنع الفاقد الضخم فى حاله الدعم التموينى ولضمان وصوله مباشرة لصاحب الدعم . واعتقد انه قد ان الاوان لتسير مصر فى هذا الاتجاه ولكن بعد دراسه متانية ودقيقة والاعتماد على قاعدة بيانات حقيقية حتى لا يصبح القرار عشوائى ويحدث اضطراب شديد للطبقات الشعبيه البسيطة والمتوسطة فى مصر وهى تمثل الغالبيه العظمى . نفس الشئ بخصوص دعم المحروقات .. هذا غير موجود بمعظم دول الغرب كل سلعه لها ثمنها الحقيقى بينما فى مصر صاحب السيارة المرسيدس يتم دعم بنزينه مثل الفقير الذى يستعما البوتجاز وهذا يمثل استنزاف لاقتصاد مصر منذ عشرات السنين وجاء الوقت لتصحيح كل ذلك ولكن يجب اخذ راى الخبراء والمتخصصين قبل اصدار اى قرار وبحث اليه التنفيذ وسد كل الثغرات المحتمله وليعرف كل مواطن مصرى بكم تستطيع الدوله ان تنفق عليه لدعمه رغم الظروف الاقتصادية السيئة . لان اتخاذ اى قرار سياسى تنفيذى بدون دراسة عميقة هو قرار عشوائى يؤدى الى كوارث اجتماعية فى المستقبل ..مصر فى غنى عنها .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نشات نصر سلامه

إجمالي القراءات: 213,390
المقالات المنشورة: 88
- تجديد الخطاب الدينى .... دعوة خاطئة
- نصيحة لمصر بعد الانفجار بكنيسة العباسة
- نصيحة ... للرئيس السيسى
- ديكتاتورية الكنيسة الارذوكسية المصرية
- التعذيب حتى الموت على يد الشرطة المصرية
- ذكريات خالى مع حسنى مبارك
- الهوس الجنسى المصرى
- الهوس الدينى المصرى
- احتقان المجتمع المصرى الان
- الجدوى الأقتصادية فى حالة فصل الدين عن الدولة بمصر
- تعرية مصرية فى الصعيد
- حرائق مصر بين التهويل والحقيقة
- العلاقة المصرية السعودية فى الميزان
- مصر بين انجازات واخطاء السيسى
- الاداء الحكومى الهزيل فى الدولة المصرية
- تقييم احداث 25 يناير بعد 5 سنوات
- زنقة السيسى
- الارهاب .... والخلايا النائمة
- التدين ..الذى يدفع ثمنة المجتمع
- الأجهاد السياسى الذى تمر به مصر الان

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- الامم المتحدة: الدعوات لاحتلال الضفة الغربية -يمكن ان تدمر ف ...
- الصين: 720 حالة اعتقال وغرامات طائلة نتيجة -الحرب على التلوث ...
- RT ترصد معاناة النازحين اليمنيين في تعز
- فيديو.. مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي يرحب بـ« ...
- اليونيسف تحرر 4 آلاف طفل مجند جنوب السودان
- الحكم بالإعدام على أم باكستانية أحرقت ابنتها حية
- ليبيا تعتقل مئات المهاجرين غير النظاميين
- منظمة العفو الدولية: قوانين مكافحة الإرهاب الأوروبية تهدد ال ...
- منظمة العفو الدولية: قوانين مكافحة الإرهاب الأوروبية تهدد ال ...
- نيجيريا.. مقتل أكثر من 100 مدني بغارة لطيران الجيش استهدفت ب ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - نشات نصر سلامه - العشوائية المصرية