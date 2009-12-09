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المشاريع العمرانيه بين المسؤول الاماراتي والمسؤول العراقي


طالب عباس العسكري
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 19:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


(( المشاريع العمرانيه بين المسؤول الاماراتي والمسؤول العراقي ))

دائمآ ما يحرص المسؤول الاماراتي الى تنفيذ اي مشروع معماري باعلى المواصفات وأقل كلفة وبمده قصيرة جدآ ؛ لانهم يعتبرون المواطن الاماراتي رقيبهم في كل شي وان مصلحته هي الاهم ، لذا فأن اي مشروع معماري تجده ناجح دائمآ ، والشي بشي يذكر فقد كان الشيخ زايد رحمه الله في احد الفترات قد تعاقد مع شركه معماريه ، فقد تكلم المهندس بخطوط الطول، وخطوط العرض، والارتفاع والانخفاض ، فقال له شيخ زايد وبكل بساطه دعني مما تحدثت واجبني هل هذا المشروع يخدم المواطن الاماراتي؟ - فقال المهندس نعم- فقال الشيخ توكل على الله ، فقد حول الامارات من دوله بدويه فقيره وبسيطه الى دوله حضاريه متقدمه جدآ تصل الى مكانة الدول العظمى في هندستها المعماريه .

اما المسؤول العراقي واما ادراك ما المسؤول العراقي شيطان الأرض الظاهر !!- قبل كم يوم تم افتتاح جسر المشاة العملاق الذي ادخل موسوعة كنس للارقام القياسيه من حيث التصميم في محافظة الديوانية! في ( قرية العوينه ) - وحضر هذا الصرح المعماري الكبير عدد من المسؤولين الذين افتخروا بأنجاز هذا العمل ( قنطره !!!).. والغريب يهنون المواطن الديواني بهذا الانجاز العظيم الذي تتحدث عنه وسائل الاعلام العربيه والغربيه بالعار . هذا كله جاء نتيجة سكوتنا واطلاق العبارات الرنانه للمسؤول الخاوي الفارغ علي وياك علي - علي يشل اللسانك ويشيل أيده ... نفختوا المسؤول علينا وهذه نتيجة افعالنا ننعق مع كل ناعق . واصبحنا مصداق الى قول رسول الله صل الله عليه واله وسلم ( كيف ما تكونوا يولى عليكم ) صدق رسول الله .

هنيئآ الى الشعب الاماراتي بهكذا مسؤولين حكما تهمهم مصلحة بلدهم التي جعلوها فوق كل اعتبار فأوصلوها الى مصاف الدول العظمى في التطور ، وتعسآ لنا بهكذا مسؤولين الذين جعلوا العراق العريق بحضارته ، وثروته ، يصل الى مصاف الدول الفقيره الذي فيها المسؤول ينام على الحرير والمواطن ينام على الحصير !.





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طالب عباس العسكري

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طالب عباس العسكري - المشاريع العمرانيه بين المسؤول الاماراتي والمسؤول العراقي