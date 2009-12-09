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لورنس العرب ( شاذاً جنسي، أم ضحية اغتصابً ترُكي ؟ )


اكرم حسن
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 19:24
المحور: سيرة ذاتية
    


لورنس العرب ( شاذاً جنسي، أم ضحية اغتصابً ترُكي ؟ )

في عام 1916م أرسلت بريطانيا جاسوساً اسمه لورنس لمساعدة عرب الجزيرة لتحريرهم من الاحتلال العثماني اثناء الحرب العالمية الاولى، وهذا الجاسوس هو ضابطا ً بريطانيا اسمه توماس ادوارد لورنس ولد عام 1888م في مدينة ويلز البريطانية، ودرس الهندسة العسكرية وتعلم اللغة العربية بإتقان. ولقبة الشهير " لورنس العرب"
اثناء الحرب تم استدعاء لورنس الى مقر القيادة العليا للجيوش البريطانية في القاهرة، والتحق لورنس بقسم المخابرات السرية، وكان يحفظ المواقع التركية عن ظهر قلب،تركز عمله على تشجيع ودعم الثورةالعربية ضد الاتراك. ثم اصبح مستشاراً عسكرياً وسياسياً للامير فيصل بن الشريف .
كان لورنس يتنقل بين القاهرة ـ والجزيرة العربية لجلب الذهب والخطط ـ ليعطيها الى بدو الجزيرة، واستطاع لورنس ان يقود العرب هناك ويحقق انتصارات كبيرة ضد الاتراك كبدتهم خسائر جسيمة

أدرك الاتراك خطورة لورنس عليهم فأعلنوا جائزة قدرها ألف ليرة ذهب لمن يأتي به حياً او ميتا.ً وفي تشرين الثاني 1917 وقع لورنس في قبضة الاتراك ولكنه فلت منهم بأعجوبة. وخلاصة القصة انه ذهب الى بلدة درعا بزي بدوي بغية التجسس، فلمحه هاشم بك حاكم درعا (دون ان يتعرف عليه) وكان هذا الحاكم لوطيا يحب الغلمان. ومما يجدر ذكره ان لورنس كان ذا وجه صبياني يبدو اصغر من سنه الحقيقي . فأشتهاه الحاكم وطلب من احد الجنود ان يأتي به اليه . ويقص لورنس في كتابه ( اعمدة الحكم السبعة) كيف حاول هاشم بك اللواط به عن طريق الاغراء تاره وعن طريق القسر تارة اخرى، ويدعي لورنس انه استطاع ان يتحمل العذاب بصبر وقاوم محاولات هاشم بك بعناد . ثم تمكن من الهرب اخيرا !
يقول الدكتور علي الوردي ان هذا الادعاء من لورنس لا يخلو من مبالغة او هو غير صحيح. فهناك رسالة بعث بها الى زوجة برنارد شو اعترف فيها بأنه لم يستطيع احتمال العذاب وانه استسلم في النهاية لشهوة هاشم بك .
ويقال ان عقدة نفسية شديدة سيطرت على لورنس من جراء تلك الفعلة الشنعاء التي فعلها به هاشم بك . وضلت هذه العقدة تلازمه طيلة حياتة. فقد ضل لورنس اعزب الى ان مات .
ويقول بعض المؤرخين انه اصبح مثلياً.ويستدلون على ذلك بعلاقته مع صبي بدوي يدعى " سليم أحمد " فعندما توفى هذا الصبي تأثر لورنس كثيرا وكتب به قصيدة ، كما وجه لورنس اهداءه المبهم الى ( س - أ ) في كتابه اعمدة الحكم السبعة .
وبعد انتهاء الحرب وتم طرد الاتراك من المنطقة العربية واصبحت بريطانيا وفرنسا هما المسيطرات . رجع لورنس الى بريطانيا وعين مستشارا لوزير الحربية ونستون تشرشل ، لكنه استقال في1922.

توفي لورنس عام 1935 متاثرا بجراحه التي اصيب بها على اثر حادث دراجة نارية . ان المثير للاهتمام هو تمجيد العرب له وحبهم الكبير له ابان الثورة العربية الكبرى . متناسين انه ضابطاً بريطانياً (تجسس وتمتع في بلاد العرب) وولائه الاول والاخير لبريطانيا العظمى .. !
17/يناير/2017
اكرم حسن الخزعلي





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الصفحة الرئيسية - سيرة ذاتية - اكرم حسن - لورنس العرب ( شاذاً جنسي، أم ضحية اغتصابً ترُكي ؟ )