

حيدر الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 16:40

المحور: الادب والفن









نصيحة ــ

- لا تتردد على المقاهي , سيؤلمك غناء السيدة حين تقول

- ( أهل الحب , صحيح مساكين )

- لا تتحدث الى الطرقات , هي متعبة أيضاً من زحام المارة ومرور العابرين

- لا تترك قلبك يسير وحدة , وسط ازقة الضياع

- ستكون الحياة مملة من دون

- سيكون الليل شتاء طويل , والقهوة كوب ملح يعاشر الجرح !

- سيكون النهار معتقل غوانتانامو أو أسلاك شائكة تلتف من حولك

- لا تطلب النجاة من دخان السجائر , هي رقصة الروح قبل أن تصبح رماداً

- سيكون لا شيء أمامك سوى قراءة الكتب او مشاهدة الافلام الرديئة

- إياك أن تتخلى عن قلبك , حين يحب !

- إياك ـــ إياك ....!!

حيدر الهاشمي

17ــ يناير ــ 2017