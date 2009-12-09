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قصيدة (( نصيحة ))


حيدر الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 16:40
المحور: الادب والفن
    


نصيحة ــ
- لا تتردد على المقاهي , سيؤلمك غناء السيدة حين تقول
- ( أهل الحب , صحيح مساكين )
- لا تتحدث الى الطرقات , هي متعبة أيضاً من زحام المارة ومرور العابرين
- لا تترك قلبك يسير وحدة , وسط ازقة الضياع
- ستكون الحياة مملة من دون
- سيكون الليل شتاء طويل , والقهوة كوب ملح يعاشر الجرح !
- سيكون النهار معتقل غوانتانامو أو أسلاك شائكة تلتف من حولك
- لا تطلب النجاة من دخان السجائر , هي رقصة الروح قبل أن تصبح رماداً
- سيكون لا شيء أمامك سوى قراءة الكتب او مشاهدة الافلام الرديئة
- إياك أن تتخلى عن قلبك , حين يحب !
- إياك ـــ إياك ....!!
حيدر الهاشمي
17ــ يناير ــ 2017





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حيدر الهاشمي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة (( نصيحة ))