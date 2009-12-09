

نسرين السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 16:40

المحور: الادب والفن









انا اكتب كي الحق الاذى بالذاكرة كي اعطب هذا الوقت الذي يتلحف بك.

اكتب كي يتسنى لي الوقوف على حواف الذاكرة بابتسامة ماكرة في كل مرة ...

كبيت صغير من القش احب ان اعيد تكوين جدراني ..بلا ثقوب ..بنوافذ كبيرة على امتداد البحر...

ثمة امراة بداخلي تجيد النهوض كلما

تعثرت بالحصى وسقطت ..

تجيد تسريح شعرها بلا مرآة ..

تجيد تلوين الصور في الذاكرة ...

تجيد تغيير مسارات القصص وتجيد الضحك خلال اكثر المشاهد ارباكا ...

انا لا انتمي لنصوصك ..

ولا لذاكرتك..

انا امراة بقلب مشمس..لا اجيد طلاء اظافري لالون صباحاتي ...

انا امراة بقلب مشمس ..

تاكل ظلك بالكلماات..تسطر اوجاعك بالحروف ..تخنق غرورك بين علامة استفهام ونقطة تتابع واجمة...

تاخذك الي حيث بيوت القش..لتعود بذاكرة مثقوبة وتعود هي بنص مليء بالأحرف والاغنيات...

كلما عدنا من طرق الملح ..

تمسكت اكثر بسقف القش وبنيت انا على سواحل الموج عالما متجددا للحلم..

وكلما رسمت اغنيات الربيع عنوانا مشتركا لنا ...اتيت انت بسلسلة ارقام كثيرة وزرعتها عند شجرة اللوز...

كلما اعدمت ذاكرة الياس ...جلسنا على طاولة تحيطها الفوضى ..

تبدا من اكواب الحليب..وتنتهي الى عربدة السكر على جوانبها الى مفترقات من الزبدة على ظل الخبز ..

الى كيس من الحزن يتوسط زحمة الخشب والسكر...

الى امراة يتعمشق سكرها بالبن. ..ينتفض من اغلال القهوة ويعلن حربا علنية على بياض الامنيات الطفولية ..

الى امراة تربطها الذاكرة بالمتناقضات تاخذ رجلا الى مساءات السكر ليعود بذاكرة مضرجة بالاسئلة ..

يتوقف نبضه وهي توزع قصاصات الليل على جفنين يتاملان الفراغ بخوف ..

تشهق ضحكتها بعد قبلتين من خشب وتعيد غمس اصابعك بلهو صارخ في كيس من السكر..

هل استوفيت الرقص فيما كانت ذاكرة تلك المراة تشحن باعدامات لخيال عاد حافيا منها؟؟...

هل تملك تبريرا واضحا لاحمر شفاهها الذي وقع في لحظة عابرة بين حذائك ورمل المسافات...؟

هل تملك اسما خارج دائرة ضوءها ...

هل حدث ان قتلتك قبل الحلم ام بعده ام عند منتصف الروايات التي لا نهايات لها...

هل قال لك الملح في سكرها انها تستهتر بكل النهايات و لا تتوقف عندها وان ما يفتنها في كل مرة هو كيف تقف عند سفح بداية قادمة ترسم خطا اسود على جفن عينها وتسدل خصلات من شعر تعمه الفوضى ....

وتشفى من ارباكات الخشب ...

ترصف صباحا من الاحلام الصغيرة وتبدأ.....